Türkiye bölgenin "enerjisi yüksek" ülkesi

Türkiye enerji piyasasının 13’üncü Türkiye Enerji Zirvesi Ankara’da, Avrupa Komisyonu Eski Başkanı ve Portekiz Eski Başbakanı Jose Manuel Barroso, Dışişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay ve sektörün önde gelen isimlerinin konuşmalarıyla başladı.

Barış için enerjik buluşma

“Barış için Enerji” temasıyla düzenlenen Zirve’nin ikinci gününde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da bir konuşma yapacak.Türkiye – Avrupa Birliği ilişkilerinin gelişimine ve ilerideki potansiyellerine de değinen Barroso, yeni yol haritasıyla ilişkilerin daha iyi bir noktaya gelmesini umduğunu belirtti. Türkiye’nin, Avrupa Birliği için çok önemli bir partner olduğunun altını çizen eski başbakan, bölgenin bir enerji merkezi olması için ihtimallerin olduğunu ancak zorlukların da yer aldığını belirtti.

Enerjinin dönüşümüne vurgu

Panelde, Ana Palacio Barış için Enerji temasıyla ilgili konuşarak Türkiye’nin enerji anlamında da köprü görevi gördüğünü ve bu zor görevi başarıyla yerine getirdiğini belirtti. Enerji güvenliği ve enerji dönüşümü konularının üzerinde durulduğu panelde, fosil yakıtları bırakmanın henüz yakın olmadığı da eklendi. Türkiye’nin potansiyelinin çok yüksek olmasına rağmen bölgesel zorlukların da etkisi olduğu belirtildi.