“Türkiye bölgede önemli aktör”

İsviçre’nin Davos kasabasında gerçekleştirilen 49. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) başladı. Bu yıl “Küreselleşme 4: Dördüncü Sanayi Devrimi Çağında Küresel Yapıyı Şekillendirmek” ana teması ile gerçekleştirilecek zirve öncesi açıklamalarda bulunan Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Avrupa ve Avrasya Bölgesel Stratejiler Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Martina Larkin, Türkiye’nin yeni dönemde çok önemli bir rol oynadığını belirterek, “Türkiye, önemli bir uluslararası aktör ve bölgede güçlü bir etkiye sahip. Bu sadece hızlı büyüyen bir G-20 ekonomisi olduğu için değil, aynı zamanda güçlü kültürel, tarihi ve siyasi köklerinin yanı sıra Boğaziçi Köprüsü gibi Batı’yı Doğu’ya veya Doğu’yu Batı’ya bağlayan kendine özgü konumu var” diye konuştu.