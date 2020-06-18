Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Gözgeç, milli takım antrenörleriyle on-line görüştü

ANKARA (AA) - Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, olimpik kadro milli takım heyetiyle on-line bir toplantı gerçekleştirdi.

Başkan Eyüp Gözgeç, genel sekreter Recayi Göl ve milli antrenörlerin katıldığı toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Gözgeç, ilk kez antrenörlerle çevrim içi toplantı yaptıklarını belirterek, "Toplantı çok iyi geçti. Hem biz hem de antrenörlerimiz fikirlerini beyan etti. Ertelenen kota müsabakaları ve uluslararası müsabakalarla ilgili planlarımızı yaptık. Çok verimli bir toplantı geçti. Milli sporcularımızın da bu süreci iyi geçirdiğini konuştuk." ifadelerini kullandı.



