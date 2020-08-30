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Spor Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç'ten 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Spor

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç'ten 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Yeniakit Publisher
2020-08-30 12:15:02 -
Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç'ten 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

ANKARA (AA) - Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Gözgeç, federasyonun internet sitesinde yayımlanan kutlama mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Bizlere 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kahraman ordumuzun tüm mensuplarını rahmet ve şükranla yad ediyor, aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum."

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