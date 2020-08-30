Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç'ten 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
ANKARA (AA) - Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Başkan Gözgeç, federasyonun internet sitesinde yayımlanan kutlama mesajında, şu ifadelere yer verdi:
"Bizlere 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kahraman ordumuzun tüm mensuplarını rahmet ve şükranla yad ediyor, aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum."