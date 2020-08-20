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Spor Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonundan 30 Ağustos'a özel turnuva
Spor

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonundan 30 Ağustos'a özel turnuva

Yeniakit Publisher
2020-08-20 14:13:27 -
Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonundan 30 Ağustos'a özel turnuva

ANKARA (AA) - Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında dart ve bocce turnuvaları düzenleyecek.

Federasyon başkanı Mutlu Türkmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle on-line turnuva yaptıklarını söyledi.

En son 15 Temmuz şehitlerini anısına Ankara'da çevrim içi bir dart turnuvası düzenlediklerini anımsatan Türkmen, "Kovid-19 salgını sonrası boccede sezonun ilk turnuvasını 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenliyoruz. Ülke geneli herkesin katılımına açık olacak dart turnuvamızı 26-28; bocce turnuvamızı ise 29-30 Ağustos tarihlerinde gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkmen, turnuvaların bir kısmını salonlarda bizzat sporcularının katılımıyla gerçekleştireceklerini belirterek, "İmkan ve şartları uygun olmayan diğer kent ve sporcular ise çevrim içi yarışacak. Tüm illerde hakem görevlendireceğiz. Turnuva sonucuna başarılı olan sporcularımıza madalya ve kupa takdim edilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Bowling turnuvası talep eden sporculara yönelikte Türkmen, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için bir planlama yaptıklarını sözlerine ekledi.


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