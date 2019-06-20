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"Türkiye bizim için dünyada en elverişli pazar"

Hollandalı LPG firması SHV Energy Üst Yöneticisi Bram Graber:- "Türkiye bizim için dünyada en elverişli pazar" - "Türkiye piyasasında LNG ve otogazda büyüme var"- SHV Energy'nin Türkiye Ülke Yöneticisi ve İpragaz Üst Yöneticisi Eyüp Aratay:- "LNG kullanımı dizel kullanımına göre daha uygun"

20 Haziran 2019 Perşembe 14:36
"Türkiye bizim için dünyada en elverişli pazar"

İSTANBUL (AA) - Hollandalı LPG firması olan SHV Energy Üst Yöneticisi (CEO) Bram Graber, "Türkiye bizim için dünyada en elverişli pazar." dedi.

SHV Energy'nin düzenlediği basın toplantısında konuşan Graber, Türkiye piyasasında LNG ve otogazda büyüme olduğunu söyledi.Graber, "Biz bir aile şirketiyiz aile şirketleri uzun vadeli düşünür. Dolayısıyla geçen yaşanılan zorluklar bizi engellemez." açıklamasında bulundu.

SHV Energy tarafından satın alınan İpragaz'dan gururla söz ettiklerini ve sağlam bir şirket olduğunun altını çizen Graber, "İpragaz gençlerden oluşuyor. Piyasada oluşan dalgalanmaya karşı direnç gösterecek bir şirket." yorumunu yaptı.

Türkiye'de yatırımlarının devam ettiğini ve İpragaz'ın Bütangaz'ı satın aldığını belirten Graber, "Biz insan kaynağına yatırım yapmaya devam ediyoruz. Bu dijitalleşme için önemli. Buradaki ekibimize güvenimiz tam." diye konuştu.

Graber, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Doğalgaz piyasası giderek büyüdü. Doğal akışında durağanlaştı ve bir doyma noktasına geldi. O yüzden LPG kaynakları Almanya, Fransa gibi ülkelerde daha önemli hale geldi. Enerji tüketimi küçük sanayilerde azalabilir ekonominin daralması ile orantılı olarak.LPG pazarı bizim için çok önemli. Otogaz olarak Türkiye bizim en büyük pazarımız. Türkiye bizim için dünyada en elverişli pazar. Yeni enerjiler ile ilgili değişim var. Değişime ayak uydurmayan yok olur ama hangi enerjinin öne çıkacağını öngörmek zor. Dünyada olduğunu gibi Türkiye'de de bir değişim söz konusu. Örneğin Çin hidro enerji istiyor ona göre çalışıyoruz. Fransa'da 10 tane LNG dolum istasyonumuz var. Fransa hükümeti bunu destekliyor."

- "LNG kullanımı dizel kullanımına göre daha uygun"


SHV Energy'nin Türkiye Ülke Yöneticisi ve İpragaz Üst Yöneticisi (CEO) Eyüp Aratay ise SHV Energy'nin dünyanın en büyük LPG dağıtım şirketi ve toplam 17 bin çalışanın olduğunu söyledi.

Aratay, "SHV'nin bize olan güveni bizim için çok büyük bir motivasyon. SHV Energy Türkiye'de 20. yıldır var." açıklamasında bulundu.

İpragaz olarak kendilerini geliştirmeye ve bilgi paylaşmaya devam ettiklerini belirten Aratay, "Doğalgaz ve LNG'nin yaygın olmadığı dönemde hava kirliliği daha çok vardı. Bugün LNG kullanımı dizel kullanımına göre daha uygun. Otogaz sektörü orta segmente hitap ettiği için otogaz sektörü kendini korudu." şeklinde konuştu.

100 yılı aşkın geçmişi ile 4 kıtada 26 ülkede 17 bin çalışanı ve toplam 7 milyar avroya ulaşan cirosu ile SHV Energy, 1999 yılından bu yana İpragaz ile Türkiye'de faaliyette bulunuyor.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 14:36
  1. energy
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  3. İpragaz
  4. LPG
  5. SHV Energy Üst Yöneticisi (CEO) Bram Graber
  6. SHV Energy'nin Türkiye Ülke Yöneticisi ve İpragaz Üst Yöneticisi (CEO) Eyüp Aratay
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