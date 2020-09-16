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Spor Türkiye Bisiklet Yol Şampiyonası Sakarya'da düzenlenecek
Spor

Türkiye Bisiklet Yol Şampiyonası Sakarya'da düzenlenecek

Yeniakit Publisher
2020-09-16 10:11:22 -
Türkiye Bisiklet Yol Şampiyonası Sakarya'da düzenlenecek

ANKARA (AA) - Türkiye Bisiklet Yol Şampiyonası'na Sakarya ev sahipliği yapacak.

Türkiye Bisiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 21-23 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında her takım 6 kişi ile start alabilecek. Ayrıca sporcu ve kafilede yer alan tüm görevliler, PCR testi yaptıracak.

Öte yandan, 27 Eylül'de İstanbul'da yapılması planlanan Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası, vaka artışı nedeniyle iptal edildi.

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