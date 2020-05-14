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Ekonomi

Türkiye birçok ülkeye göre daha şanslı

Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş, Türkiye’nin, üretimi aksatmadan sürdüren çiftçiler sayesinde tarımsal ürünlerde yeterlilik düzeyi açısından birçok ülkeye göre daha şanslı durumda olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 11:16:00 -
Türkiye birçok ülkeye göre daha şanslı

Dünya Çiftçiler Günü’nün, tarımsal üretimin önemini anlatabilmek için 1984 yılından beri kutlandığını kaydeden Demirtaş, “Gelişmekte olan ülkelerde üretime dayalı ulusal politikaların geliştirilmesi hayati bir önem kazanmış bulunmaktadır. Bu gerçeği inkar eden ya da görmezden gelen ülkeler, önümüzdeki dönemde bir yandan yüksek gıda enflasyonu, diğer yandan yetersiz beslenme hatta açlık gibi sorunlarla karşı karşıya kalacaktır. Dünya ekonomisinin çarklarını yavaşlatan, birçok ülkenin tarımsal ürünlere ihracat yasağı koymasına yol açan Covid-19 pandemisi bu gerçeği bir kere daha göstermiştir” değerlendirmesinde bulundu.

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