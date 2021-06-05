  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Resmen bildiri yayımladılar: Türkiye bölgeye müdahale etsin!

Türkiye'nin doğal gaz keşfi CHP'de hazımsızlık yaptı! Veli Ağbaba'dan rezerv eleştirisi

Alman DW Türkçe'nin yeni doğal gaz keşif hazımsızlığı

Barda-pavyonda göremedikleri Necati Şaşmaz'ı böyle hedef aldılar! 'Kendini Mehdi sanıyor'

Destici'den sert tepki: Bırakın ona 'Başkanım' demeyi, toplantısına bile katılmadım!

Yeni doğal gaz keşfinin maddi değeri ne kadar?

Sedat Peker'e bir şok daha!

Yeni keşfedilen doğal gaz rezervi Türkiye'nin kaç yıllık ihtiyacını karşılayacak? Bakan Dönmez açıkladı

Fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddet...Yatılı kilise okullarına ait 15 ton belge arşivini imha ettiler

Twitter’ın sansürlediği Nijerya Devlet Başkanı Buhari’den flaş karar: Faaliyetleri askıya alındı!
Hükümlü ve yükümlülerden çevre dostu uygulama
“ABD bunu kabullenmeli”
Cep telefonu kullananları ilgilendiren haber: Bu hizmet artık ücretsiz
Erdoğan'dan serebral palsi hastası Merve'ye video mesaj
Gündem Türkiye bir YHT hattına daha kavuştu!
Gündem

Türkiye bir YHT hattına daha kavuştu!

Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun katılımıyla açıldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-05 12:30:00 -
Türkiye bir YHT hattına daha kavuştu!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı açılışında açıklamalarda bulundu.

Açılışa katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise Ankara-Sivas YHT hattı Balışeyh hızlı tren demiryolu inşaatındaki çalışmaları yerinde inceledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, beraberinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Ankara'dan kara yoluyla Balışeyh ilçesindeki yüksek hızlı tren şantiyesine geldi.

Oktay ile Karaismailoğlu'nu Vali Yunus Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve diğer yetkililer karşıladı. Karşılamada, Oktay'a 2 öğrenci tarafından çiçek takdim edildi.

Şantiyedeki çalışmaları inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Oktay, daha sonra hızlı trenle Yozgat'ın Sorgun ilçesine hareket etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Tr.

Heeyyytt be yüksek hızlı magnet trenlerimizden geçilmiyor.Nazar değmesin.Pardon bu trenlerin ortalama sürati ne kadardı?
  • Yanıtla

Bence

Temel karamollaoğlunu bindirmesinler
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay