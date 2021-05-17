Türkiye BiP’ten bayramlaştı

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Bu bayramda da milletimizin yoğun şekilde BiP aracılığıyla bayramlaştığını gördüğümüz için çok mutluyuz” dedi. Erkan, ayrıca kullanıcılarının tek bir uygulamaya mahkûm olmamaları ve güvenli bir şekilde görüşmeleri için ellerinden geleni yaptıklarını vurguladı. Öte yandan bayram döneminde Turkcell’liler toplamda 2 milyar 212 milyon 833 bin 521 dakika konuştu. Konuşmaların büyük bir kısmı 882 milyon 828 bin 411 dakikayla bayramın birinci günü yapıldı. Konuşma trafiğinde 355 milyon 54 bin 347 dakikayla bir numarayı İstanbul aldı. Onu Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya takip etti. Turkcell’liler bayram boyunca yoğun internet kullanımını da sürdürdü. Data kullanımı yine rekor kırarak 46 milyon 181 bin 386 GB’a ulaştı. En fazla data tüketilen iller sıralamasında İstanbul ilk sırayı alırken, onu sırasıyla İzmir, Ankara, Bursa ve Kocaeli izledi.