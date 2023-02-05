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Gündem Türkiye beşik gibi sallanıyor! Son deprem orada oldu! Şiddeti açıklandı
Gündem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Son deprem orada oldu! Şiddeti açıklandı

Marmara Denizi'nde Balıkesir açıklarında meydana gelen deprem tedirginlik yarattı. Balıkesir'in 16.83 km açıklarında saat 15.49'da deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2023-02-05 16:47:00 -
Türkiye beşik gibi sallanıyor! Son deprem orada oldu! Şiddeti açıklandı

Balıkesir'in 16.83 km açıklarında saat 15.49'da deprem meydana geldi. Marmara Denizi'nde Balıkesir açıklarında meydana gelen deprem tedirginlik meydana getirdi.

AFAD'dan aktarılan bilgiye göre deprem saat 15.49'da gerçekleşti.

Depremin büyüklüğü 3.5 olarak kaydedildi.

Derinliği ise 10.62 km olarak aktarıldı.

 

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