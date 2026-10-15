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Spor Türkiye-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Spor

Türkiye-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Türkiye-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi’nde Belçika ile oynayacağı grup aşamasındaki beşinci maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Kritik karşılaşma öncesinde futbolseverler, 2026 milli maç takvimi doğrultusunda mücadelenin oynanacağı tarih, başlama saati ve hangi kanaldan yayınlanacağına ilişkin bilgileri araştırıyor. İşte detaylar...

2026 A Milli Takım maç takvimi, UEFA Uluslar Ligi'ndeki karşılaşmalar öncesinde gündemdeki yerini koruyor. A Ligi 1. Grup'ta mücadele eden Türkiye, beşinci maçında Belçika'yı sahasında ağırlayacak. Deplasmandaki ilk karşılaşmayı 3-0 kaybeden Ay-Yıldızlı ekibin yeni mücadelesinin tarihi, saati ve yayın bilgileri merak ediliyor.

 

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup kapsamındaki beşinci karşılaşmasında Belçika ile mücadele edecek. 12 Kasım 2026 Perşembe günü oynanacak maçın başlama saati 20.00 olarak belirlendi. İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda yapılacak karşılaşmada Milliler, kendi sahasında puan arayacak.

 

TÜRKİYE - BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Türkiye Belçika maçı, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

 

A MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ 2026

A Milli Futbol Takımı'nın kalan maçları şöyle:

12 Kasım 2026

20.00 Türkiye - Belçika

15 Kasım 2026

22.45 Fransa - Türkiye

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