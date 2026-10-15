Dolar ve Euro güne yükselişle başladı

Euronun performans tablosunda; ekim ayının ilk gününe göre euronun 0,20 TL artışla yüzde 0,36 değer kazandığı aktarıldı. 50.4706 TL olan yılbaşı başlangıç değerine kıyasla 5,05 lira yükselen euronun yüzde 10,00 oranında değer kazandığına, son bir yılda ise 48.7695 liradan 55.5173 liraya ulaşarak yüzde 13,84 artış kaydettiğine dikkat çekildi. Sterlin cephesinde ise bu ayın ilk gününe göre 0,65 TL'lik yükselişle yüzde 1,00 değer kazancı yaşandığı kaydedildi. 57.9551 TL olan yılbaşı başlangıç değerine göre sterlinin 7,63 lira artarak yüzde 13,16 oranında değer kazandığı, son bir yıla göre ise 56.1036 liradan 65.5829 liraya tırmanarak yüzde 16,90 oranında getiri sağladığı ifade edildi.