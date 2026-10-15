Dolar ve Euro güne yükselişle başladı

Saat 09:29 itibarıyla ekranlara yansıyan anlık döviz tablosu şu şekilde kaydedildi: Kötü Haber Kur Farkından Geldi: Aylık ve Yıllık Artış Ne Kadar? Yatırımcıda ve piyasa aktörlerinde kafalar karışık bir hal alırken, döviz kurlarının aylık ve yıllık performansı liranın yaşadığı kaybı ortaya koydu. Dolar, euro ve sterlinin bir yıllık süreçte çift haneli oranlarda yükseldiği görüldü. Doların performans verilerinde; ekim ayının ilk gününe göre doların 0,32 TL artarak yüzde 0,66 değer kazandığı ifade edildi. 43.0312 TL olan yılbaşı başlangıç değerine göre 6,39 lira artan doların yüzde 14,84 oranında yükseldiği, son bir yıla göre ise 41.8421 liradan 49.4175 liraya çıkarak yüzde 18,10 değer kazancı yaşadığı vurgulandı.