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Dolar ve Euro güne yükselişle başladı

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Dolar ve Euro güne yükselişle başladı

Dolar, 15 Ekim 2026 sabahında serbest piyasada 49,4175 liradan işlem görürken euro 55,5173 liraya yükseldi. İstanbul serbest piyasasında euro 55,5650 lirayı gördü. Doların son bir yıldaki değer artışı ise yüzde 18,10 olarak kaydedildi.

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Foto - Dolar ve Euro güne yükselişle başladı

Döviz borcu olanların ve ithalat yapanların hesapları şaştı. Liranın dolar ve euro karşısındaki değer kaybı hız kesmezken, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte vatandaşın gözü telefonda, "1 dolar ve euro kaç TL, ne kadar oldu?" sorularının yanıtına çevrildi. Piyasaların açılmasıyla beraber ibrenin yeniden yukarı döndüğü kaydedildi.

#2
Foto - Dolar ve Euro güne yükselişle başladı

15 Ekim 2026 Dolar, Euro ve Sterlin Bugün Kaç TL Oldu? Beklenen olmadı, kurlardaki geri çekilme beklentisi yerini yeni bir yükseliş dalgasına bıraktı. Serbest piyasada bugün (15 Ekim 2026) saat 09:30 itibarıyla doların 49.4159 TL’den alınıp 49.4198 TL’ye satıldığı, düne göre güne yüzde 0.04 yükselişle başladığı aktarıldı. Aynı dakikalarda 55.5064 TL’den alınıp 55.5217 TL’den satılan euronun ise düne göre güne yüzde 0.66 değişimle giriş yaptığı ifade edildi. Sterlinin ise 65.6221 TL’den işlem gördüğü vurgulandı.

#3
Foto - Dolar ve Euro güne yükselişle başladı

İstanbul serbest piyasada açılış rakamlarına bakıldığında ise 49,4140 liradan alınan doların 49,4160 liradan satıldığı, 55,5630 liradan alınan euronun satış fiyatının ise 55,5650 lira olduğu kaydedildi. İstanbul serbest piyasada dün 49,3830 liradan satılan dolar ve 54,9630 liradan satılan euronun yeni güne yükselişle başladığına dikkat çekildi. Genel piyasa verilerinde ise doların dün en yüksek 49.4019 TL'yi, en düşük 49.3765 TL'yi görerek günü 49.3971 TL'den tamamladığı; euronun ise dün en yüksek 55.4169 TL’den, en düşük 54.9360 TL’den işlem görerek günü 55.1513 TL seviyesinde kapattığı aktarıldı.

#4
Foto - Dolar ve Euro güne yükselişle başladı

Saat 09:29 itibarıyla ekranlara yansıyan anlık döviz tablosu şu şekilde kaydedildi: Kötü Haber Kur Farkından Geldi: Aylık ve Yıllık Artış Ne Kadar? Yatırımcıda ve piyasa aktörlerinde kafalar karışık bir hal alırken, döviz kurlarının aylık ve yıllık performansı liranın yaşadığı kaybı ortaya koydu. Dolar, euro ve sterlinin bir yıllık süreçte çift haneli oranlarda yükseldiği görüldü. Doların performans verilerinde; ekim ayının ilk gününe göre doların 0,32 TL artarak yüzde 0,66 değer kazandığı ifade edildi. 43.0312 TL olan yılbaşı başlangıç değerine göre 6,39 lira artan doların yüzde 14,84 oranında yükseldiği, son bir yıla göre ise 41.8421 liradan 49.4175 liraya çıkarak yüzde 18,10 değer kazancı yaşadığı vurgulandı.

#5
Foto - Dolar ve Euro güne yükselişle başladı

Euronun performans tablosunda; ekim ayının ilk gününe göre euronun 0,20 TL artışla yüzde 0,36 değer kazandığı aktarıldı. 50.4706 TL olan yılbaşı başlangıç değerine kıyasla 5,05 lira yükselen euronun yüzde 10,00 oranında değer kazandığına, son bir yılda ise 48.7695 liradan 55.5173 liraya ulaşarak yüzde 13,84 artış kaydettiğine dikkat çekildi. Sterlin cephesinde ise bu ayın ilk gününe göre 0,65 TL'lik yükselişle yüzde 1,00 değer kazancı yaşandığı kaydedildi. 57.9551 TL olan yılbaşı başlangıç değerine göre sterlinin 7,63 lira artarak yüzde 13,16 oranında değer kazandığı, son bir yıla göre ise 56.1036 liradan 65.5829 liraya tırmanarak yüzde 16,90 oranında getiri sağladığı ifade edildi.

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