1 milyona yakın paket ulaştırdı! Ata tohumları için 11 yıldır durmadan çalışıyor

Kendi ürettiği tohumları 11 yıldır ücretsiz dağıtmanın gurur verici olduğunu anlatan Çıtak, şunları kaydetti: "Her yıl hiç göndermedik dediğimiz zaman 60-70 bin paket gönderiyoruz. Bir paketin içinde domates, biber, patlıcan ve kabak gibi yaklaşık 50-55 çeşit oluyor. Bir bahçeye ne lazımsa bütün çeşitleri göndermeye çalışıyoruz. Paket sayısında 70-80 bine ulaştığımız zamanlar da oldu. Paket olarak 1 milyona yakın dağıtmışızdır. Sürekli ürettiğimiz çeşitler de var, yeni gelen denediğimiz çeşitler de var. Lice, mavi, pembe maniye, kırım ve gökkuşağı gibi türlerde birçok çeşit domatesimiz var. Biberlerimizde, kabaklarımızda ve diğer ürünlerimizde de çeşitlerimiz var. Burada çok mutlu oluyorum. Sabah kalkınca bahçeye girdiğim zaman sanki böyle evlatlarımla konuşuyor gibi hissediyorum, severek çalışıyorum."