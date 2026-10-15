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1 milyona yakın paket ulaştırdı! Ata tohumları için 11 yıldır durmadan çalışıyor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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1 milyona yakın paket ulaştırdı! Ata tohumları için 11 yıldır durmadan çalışıyor

Kayseri’de yaşayan Zülkariye Çıtak (56) yıllardır çoğalttığı ata tohumlarını ücretsiz olarak Türkiye’nin farklı bölgelerine gönderiyor. Her yıl on binlerce paket hazırlayan Çıtak, bugüne kadar yaklaşık 1 milyon paket tohumu üreticilerle buluşturdu.

#1
Foto - 1 milyona yakın paket ulaştırdı! Ata tohumları için 11 yıldır durmadan çalışıyor

Küçük yaştan itibaren toprağa ve tohuma meraklı olan Çıtak, uzun yıllardır yaptığı üretimlerin yaygınlaşması için ata tohumlarını çoğaltmaya karar verdi.

#2
Foto - 1 milyona yakın paket ulaştırdı! Ata tohumları için 11 yıldır durmadan çalışıyor

Çıtak, yaklaşık 11 yıl önce kendi imkanlarıyla bulduğu ata tohumlarını ekip çoğalatarak Türkiye'nin farklı bölgelerine ücretsiz göndermeye başladı. Üretimden asla vazgeçmeyen Çıtak, farklı türde ürünleri yetiştirmek için şehir şehir gezip ata tohumlarına ulaştı.

#3
Foto - 1 milyona yakın paket ulaştırdı! Ata tohumları için 11 yıldır durmadan çalışıyor

Çıtak, şu an Gevher Nesibehanesi Kadın Kooperatifi olarak 13 bin metrekarelik alanda üretim yaptıklarını söyledi. Üreticilerin sosyal medya üzerinden iletişime geçtiklerini belirten Çıtak, "58 yaşındayım ama toprağa, tohuma aşığım. Elimden geldiği kadar yerel tohumları üretip yurt genelinde yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Erciyes Yerel Tohum Grubu olarak yaklaşık 11 bin üyemiz var. İsteyen herkese yerel çeşitleri göndermeye çalışıyoruz." diye konuştu. Çıtak, ilk yıllarda tohum bulmakta zorlandığını, bunun için İzmir ve Bursa'ya gidip üreticilerle iletişime geçtiğini dile getirdi.

#4
Foto - 1 milyona yakın paket ulaştırdı! Ata tohumları için 11 yıldır durmadan çalışıyor

Kendi ürettiği tohumları 11 yıldır ücretsiz dağıtmanın gurur verici olduğunu anlatan Çıtak, şunları kaydetti: "Her yıl hiç göndermedik dediğimiz zaman 60-70 bin paket gönderiyoruz. Bir paketin içinde domates, biber, patlıcan ve kabak gibi yaklaşık 50-55 çeşit oluyor. Bir bahçeye ne lazımsa bütün çeşitleri göndermeye çalışıyoruz. Paket sayısında 70-80 bine ulaştığımız zamanlar da oldu. Paket olarak 1 milyona yakın dağıtmışızdır. Sürekli ürettiğimiz çeşitler de var, yeni gelen denediğimiz çeşitler de var. Lice, mavi, pembe maniye, kırım ve gökkuşağı gibi türlerde birçok çeşit domatesimiz var. Biberlerimizde, kabaklarımızda ve diğer ürünlerimizde de çeşitlerimiz var. Burada çok mutlu oluyorum. Sabah kalkınca bahçeye girdiğim zaman sanki böyle evlatlarımla konuşuyor gibi hissediyorum, severek çalışıyorum."

#5
Foto - 1 milyona yakın paket ulaştırdı! Ata tohumları için 11 yıldır durmadan çalışıyor

Zülkariye Çıtak, kendilerine destek veren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

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