Çığır açan özellikleriyle geliyor: Otomobil devinin yeni modeli için geri sayım

Tesla Roadster Çığır Açan Teknik Özellikler Sunuyor Tesla, Roadster modelini ilk duyurduğunda sektör standartlarını zorlayan rakamlarla dikkat çekmişti. Şirket verilerine göre, bu elektrikli süper otomobil 200 kWh kapasiteli devasa bir batarya paketine ev sahipliği yapıyor. Bu güç, aracın tek şarjla 1.000 kilometre gibi oldukça iddialı bir menzile ulaşmasını mümkün kılıyor. Performans verileri ise otomobilin sadece bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda bir pist canavarı olduğunu kanıtlar nitelikte. Sıfırdan 100 kilometre hıza sadece 1,9 saniyede çıkabilen bu araç, 402 km/sa maksimum hız kapasitesiyle elektrikli motorların sınırlarını genişletiyor.