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Çığır açan özellikleriyle geliyor: Otomobil devinin yeni modeli için geri sayım

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Çığır açan özellikleriyle geliyor: Otomobil devinin yeni modeli için geri sayım

Tesla'nın yeni nesil elektrikli aracı Roadster, 15 Ekim'de düzenlenecek tanıtımla resmen tanıtılacak. Yüksek teknolojiyle donatılacak modelin detayları belli oldu.

#1
Foto - Çığır açan özellikleriyle geliyor: Otomobil devinin yeni modeli için geri sayım

Otomobil dünyasının merakla beklediği yeni nesil Tesla Roadster, daha önce planlanan tarihlerde yaşanan ertelemenin ardından 15 Ekim tarihinde resmi olarak görücüye çıkıyor. Elon Musk liderliğindeki Tesla tarafından geliştirilen bu iddialı proje, başlangıçta 1 Ekim’de tanıtılacakken, bölgedeki elverişsiz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe çekilmişti. Şirket yetkilileri, beklenen lansmanın 15 Ekim günü gerçekleşeceğini teyit ederek, elektrikli otomobil tutkunlarına büyük bir sürpriz hazırladıklarını duyurdu. Etkinlik kapsamında hem seri üretime hazır standart modelin hem de SpaceX teknolojilerinden ilham alınarak tasarlanan özel bir versiyonun sergilenmesi planlanıyor.

#2
Foto - Çığır açan özellikleriyle geliyor: Otomobil devinin yeni modeli için geri sayım

Tesla Roadster Çığır Açan Teknik Özellikler Sunuyor Tesla, Roadster modelini ilk duyurduğunda sektör standartlarını zorlayan rakamlarla dikkat çekmişti. Şirket verilerine göre, bu elektrikli süper otomobil 200 kWh kapasiteli devasa bir batarya paketine ev sahipliği yapıyor. Bu güç, aracın tek şarjla 1.000 kilometre gibi oldukça iddialı bir menzile ulaşmasını mümkün kılıyor. Performans verileri ise otomobilin sadece bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda bir pist canavarı olduğunu kanıtlar nitelikte. Sıfırdan 100 kilometre hıza sadece 1,9 saniyede çıkabilen bu araç, 402 km/sa maksimum hız kapasitesiyle elektrikli motorların sınırlarını genişletiyor.

#3
Foto - Çığır açan özellikleriyle geliyor: Otomobil devinin yeni modeli için geri sayım

SpaceX Teknolojisi Otomobile Entegre Ediliyor Lansmanın en çok konuşulacak noktalarından biri şüphesiz SpaceX iş birliğiyle geliştirilen özel versiyon olacak. Sektör kulislerinde yer alan bilgilere göre, bu özel modelin üzerinde küçük iticilerin yer alması bekleniyor. Bu teknoloji sayesinde aracın yerden bir miktar yükselmesi ve adeta uçuyormuş hissi vermesi hedefleniyor. Havacılık ve otomotiv teknolojilerini birleştiren bu sıra dışı yaklaşım, Tesla’nın inovasyon odaklı vizyonunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Otomobilin seri üretim versiyonunda ise sürüş güvenliği ve konforun ön planda tutulacağı belirtiliyor.

#4
Foto - Çığır açan özellikleriyle geliyor: Otomobil devinin yeni modeli için geri sayım

Sektörde Rekabet Yeniden Şekilleniyor Tesla’nın bu yeni hamlesi, süper otomobil pazarındaki elektrikli dönüşümü hızlandırma potansiyeli taşıyor. Uzun süredir geliştirme aşamasında olan ve meraklılarının sabırla beklediği Roadster, geleneksel içten yanmalı motorlara sahip süper araçlarla doğrudan rekabet etmeye hazırlanıyor. 15 Ekim’deki etkinlik, yalnızca yeni bir aracın tanıtımı değil, aynı zamanda Tesla’nın gelecekteki mühendislik hedeflerinin de vitrini olacak. Otomotiv dünyası, bu tanıtım sonrasında performans kriterlerinin yeniden tanımlanıp tanımlanmayacağını büyük bir merakla bekliyor./ kaynak: shiftdelete

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