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Yerel Sokak Güven'de! Suçlular içerde...
Yerel

Sokak Güven'de! Suçlular içerde...

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Sokak Güven'de! Suçlular içerde...

Sakarya'da düzenlenen 'Sokaklar Güvende' uygulamasıyla 14 aranan zanlı sokaklardan temizlendi.

Sakarya'da düzenlenen "Sokaklar Güvende" operasyonunda 14 zanlı yakalandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütüldü.

Uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik daha önce gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerle hareket ettiği değerlendirilen 14 zanlıya yönelik Erenler, Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde 72'si özel harekat, 20'si çevik kuvvet olmak üzere 259 personelle operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, 3 ruhsatsız tabanca, 95 mermi, 15 gram sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 251 bin 300 lira ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

 

Ayrıca 1 zanlı hakkında "birden fazla kişi tarafından silahla yağma" suçundan ifadesinin alınmasına yönelik yakalama kararı bulunduğu tespit edildi.

Öte yandan daha önceki operasyonlarda 3 bin 75 sentetik ecza, 220 uyuşturucu hap, 15,40 gram kokain, 3 gram esrar ve 18,33 gram sentetik uyuşturucu ile 2 hassas terazi ele geçirilmişti.

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