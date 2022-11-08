Türkiye bazı Rus uçaklarına hava sahasını kapattı iddiası! Rusya Türkiye uçuşları son dakika

Türkiye'nin "çifte kayıtlı" statüdeki bazı Rus havayolu şirketlerine ait uçakların 1 Kasım'dan beri hava sahasını kullanmasına izin vermediği bildirildi.

Türkiye bazı Rus uçaklarına hava sahasını kapattı



Rusya Türkiye uçuşları son dakika: RBC'nın aktardığı habere göre, yasak kararını Pegas Turistik, Nordwind Havayolu ve iki diğer Rus özel havayolundan kaynaklar doğruladı.



Nordwind Havayolu yönetim kurulu üyesi Anna Podgornaya, Türkiye'nin Rus uçaklarına "çift tescill" durumunda uçuşları yasaklaması nedeniyle, örneğin Mısır'a uçuşların süresinin 20-30 dakika arttığını kaydetti.



Rusya Ulaştırma Bakanlığı'ndan bir kaynak, sorunun yakında Türkiye ile görüşeceğini söyledi.



Türkiye ile Rusya arasında yapılan uçuşlarda Rus tarafı çifte tescil sorunu olmayan uçakları kullanıyor.



Çifte tescil krizi, Rusya'ya uygulanan Batı yaptırımları ile başlamıştı.



Çoğunluğu uluslararası sivil havacılıkdaki yaygın pratiğe uygun olarak Berduma'da sicile kayıtlı olan çok sayıda kiralık uçağı Rusya iade etmeyi reddetmişti. Mart ayında, Ukrayna'daki askeri operasyonlar nedeniyle Rus havacılık endüstrisine uygulanan Batı yaptırımları üzerine Başkan Putin yerli şirketler tarafından kiralanan yabancı uçakların haklarının Rusya'da tesciline izin vermişti. Yetkililer, leasing anlaşmalarıyla alınan çok sayıda uçuğa elverişlilik sertifikaları vererek, iç hatlarda ve Rusya'ya yaptırım uygulamayan ülkelere uçuş için zemin hazırlamıştı. Rusya Ulaştırma Bakanlığı'na göre ülkede hizmet veren yolcu uçaklarının yarısından fazlası yabancı sicillerde kayıtlıydı.



Rusya, yabancı devletlerin Moskova'yı suçladığı çifte kayıt sorununun aşılması için, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nden Chicago Sözleşmesi uyarınca Bermuda'daki kayıtların silinmesi ve Rusya'da yapılan yeni kayıtların tanınması çağrısı yapmış ama bu teklif kabul görmemişti. Rus yetkiler, "Bermuda, Rusya Federasyonu'nda kayıtlı ve işletilen uçakları kendi sicilinden çıkarmalıdır. Rus taşıyıcıları, Bermuda havacılık yetkililerine ilgili talepleri gönderdi. Bermuda Havacılık Sicili tarafından uçağın kaydının silinmesinin gecikmesi, Chicago Sözleşmesinin ağır bir ihlalidir” diyor.



AB makamları, Rusya'nın kendi şirketlerine "mülkiyetleri yabancılara ait olan uçakları uygun ulusararası bir sertifika olmadan kullanmasına izin vererek uçuş güvenlik standartlarını ihlal ettiğini " savunmuş, Aeroflot, Pobeda, Rossiya, Sibirya (S7), Ural Airlines ve diğerleri dahil olmak üzere 20 Rus havayolunun Avrupa'ya uçuşlarını yasaklamıştı.