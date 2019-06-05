Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off
- Final serisi ikinci maçında OGM Ormanspor ile Sigortam.Net İTÜ Basket yarın karşılaşacak05 Haziran 2019 Çarşamba 12:13
İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisi ikinci maçında OGM Ormanspor ile Sigortam.Net İTÜ Basket yarın karşı karşıya gelecek.
Ankara'daki Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak.
Üç galibiyete ulaşacak takımın Basketbol Süper Ligi'ne yükseleceği final serisinde OGM Ormanspor'un 1-0'lık üstünlüğü bulunuyor.
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