Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off - OGM Ormanspor: 66 - Sigortam.Net İTÜ Basket: 60- Başkent ekibi final serisinde 1-0 öne geçti



ANKARA (AA) - OGM Ormanspor, Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisi ilk maçında Sigortam.Net İTÜ Basket'i 66-60 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti. Başkent ekibi, M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'ndaki maçın ilk periyodunu 29-16, devreyi de 41-36 önde bitirdi. Üçüncü çeyrek 52-52 berabere sonuçlanırken, OGM Ormanspor maçtan 66-60 galip ayrıldı. İki takım arasındaki ikinci karşılaşma 6 Haziran Perşembe günü, saat 16.00'da Ankara'da aynı salonda oynanacak.



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