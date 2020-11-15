Türkiye Basketbol 1. Ligi
Ligde 5. hafta müsabakaları tamamlandı
İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 5. hafta, ertelenen 2 maç dışında tamamlandı.
Ligde haftanın kapanış müsabakasında Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol, deplasmanda Sigortam.Net'i 91-80 mağlup etti.
Bu hafta oynanması gereken Global Connect Travel Düzce-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor ve BUDO Gemlik-Manisa Büyükşehir Belediyespor karşılaşmaları ertelendi.
Ligde 5. hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Final Spor-Samsunspor: 62-76
Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket-Ankara Anadolu Basket: 87-68
Mamak Belediyespor-Bornova Belediyespor: 86-77
Nadir Gold İstanbul Basket-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 66-85
Semt77 Yalovaspor-Akhisar Belediye Basketbol: 75-49
Sigortam.Net-Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol: 80-91