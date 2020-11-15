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Spor Türkiye Basketbol 1. Ligi
Spor

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Ligde 5. hafta müsabakaları tamamlandı

Yeniakit Publisher
2020-11-15 19:34:32 -
Türkiye Basketbol 1. Ligi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 5. hafta, ertelenen 2 maç dışında tamamlandı.

Ligde haftanın kapanış müsabakasında Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol, deplasmanda Sigortam.Net'i 91-80 mağlup etti.

Bu hafta oynanması gereken Global Connect Travel Düzce-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor ve BUDO Gemlik-Manisa Büyükşehir Belediyespor karşılaşmaları ertelendi.

Ligde 5. hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Final Spor-Samsunspor: 62-76

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket-Ankara Anadolu Basket: 87-68

Mamak Belediyespor-Bornova Belediyespor: 86-77

Nadir Gold İstanbul Basket-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 66-85

Semt77 Yalovaspor-Akhisar Belediye Basketbol: 75-49

Sigortam.Net-Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol: 80-91


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