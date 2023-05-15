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Teknoloji Türkiye başardı! Dünya şaşkınlığı yaşadı: TCG TAŞUCU, TARSUS...Eş zamanlı olarak böyle ateşlendi, açıkladılar
Teknoloji

Türkiye başardı! Dünya şaşkınlığı yaşadı: TCG TAŞUCU, TARSUS...Eş zamanlı olarak böyle ateşlendi, açıkladılar

Yeniakit Publisher
2023-05-15 17:45:00 - 2023-05-15 17:50:24
Türkiye başardı! Dünya şaşkınlığı yaşadı: TCG TAŞUCU, TARSUS...Eş zamanlı olarak böyle ateşlendi, açıkladılar

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'TCG TAŞUCU, TCG TARSUS ve TCG KARPAZ, eş zamanlı olarak farklı mesafe ve derinliklere “Denizaltı Savunma Harbi Roketi Atışı”nı başarıyla gerçekleştirdi' denildi. Dünyanın birçok noktasından Türkiye'nin haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak ''Denizaltı Savunma Harbi Roketi Atışı” tüm dünya tarafından izlenildi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Yapılan paylaşımda, "TCG TAŞUCU, TCG TARSUS ve TCG KARPAZ, eş zamanlı olarak farklı mesafe ve derinliklere "Denizaltı Savunma Harbi Roketi Atışı"nı başarıyla gerçekleştirdi" ifadeleri ile yer aldı.

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