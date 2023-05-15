Türkiye başardı! Dünya şaşkınlığı yaşadı: TCG TAŞUCU, TARSUS...Eş zamanlı olarak böyle ateşlendi, açıkladılar

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'TCG TAŞUCU, TCG TARSUS ve TCG KARPAZ, eş zamanlı olarak farklı mesafe ve derinliklere “Denizaltı Savunma Harbi Roketi Atışı”nı başarıyla gerçekleştirdi' denildi. Dünyanın birçok noktasından Türkiye'nin haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak ''Denizaltı Savunma Harbi Roketi Atışı” tüm dünya tarafından izlenildi.