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Türkiye Barter üssü olacak

Avrasya Barter’in Yönetim Kurulu Başkanı Murat Doğanay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan'ın açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

07 Aralık 2018 Cuma 15:53
Türkiye Barter üssü olacak

EKONOMİ SERVİSİ/ YENİ AKİT

AK Parti’nin ekonomi işlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, Türkiye’nin dünyanın barter merkezi olması için önemli adımların atılacağı müjdesini verdi.

Ürünlere yönelik endeksler oluşturularak her türlü mal mübadelesinin para olmadan sağlanabileceği barter uygulaması ile bir ihtiyacın karşılanabileceğini belirten Elvan, bu amaçla çalışma grubu oluşturup dünya literatürünü taratarak, Türkiye’nin odak noktada olacağı Dünya Barter Merkezi projesine hayat vermeye gayret ediyor.

Akademi dünyasına, “Boş durmayın ve siz de bu konuda fikir, bilgi ve projeler üretin” çağrısında bulunan Elvan’ın ve ekibinin çalışmalarını değerlendiren Avrasya Barter’in Yönetim Kurulu Başkanı Murat Doğanay, 26 yıldır her platformda Barter sektörünün bir B planı olarak görüldüğünü, kriz esnasında çok önemli bir ilaç gibi değerli hale geldiğini belirterek şöyle konuştu:

"Barter sadece şirketlerin değil ülkelerin de borçlarının ödeyebileceği bir modeldir. Dar boğaza girildiğinde çıkışın en iyi formülü olan barteri tercih edenler her daim kazançlı çıkmıştır. Faizlerin yüksek olduğu, likitin problem haline dönüştüğü dönemlerde çıkış yolu olarak görülen barterin değeri bugünlerde daha iyi anlaşılıyor.’’ 

Göreve hazırım

"Konuyla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bir görev vermesi halinde sektörde çok değerli bir network kazandırabiliriz’’ diyen Doğanay, "Barter alanında teknolojinin de yardımıyla uluslararası tüm dünya ülkelerinin rahatlıkla yapabileceği bir modeli yakın zamanda ortaya koyacağız. Bu konuda kabinenin desteği olursa, tüm bu ayrıntıları paylaşmaya hazırım’’ önerisinde bulundu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 15:53
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