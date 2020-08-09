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Türkiye Barolar Birliğinden 51. kuruluş yıl dönümü açıklaması:

"Mesleğimizin ve meslektaşlarımızın yaşama şartı olan hukuk devletinden yana verdiğimiz mücadeleyi aynı kararlılıkla sürdüreceğimizden ve her koşulda meslektaşlarımızın yanında olacağımızdan kimse kuşku duymamalıdır"

Yeniakit Publisher
2020-08-09 10:16:56 -
Türkiye Barolar Birliğinden 51. kuruluş yıl dönümü açıklaması:

ANKARA (AA) - Türkiye Barolar Birliği (TBB), avukatlık mesleğinin ve meslektaşlarının yaşama şartı olan hukuk devletinden yana verdikleri mücadeleyi aynı kararlılıkla sürdüreceklerinden ve her koşulda meslektaşlarının yanında olacaklarından kimsenin kuşku duymaması gerektiğini bildirdi.

TBB'den, yargının kurucu unsuru savunmanın temsilcisi avukatların çatı örgütü birliğin kuruluşunun 51. yılı dolayısıyla yazılı açıklama yapıldı.

Birliğin, kurulduğu 9 Ağustos 1969'dan bu yana "hukukun üstünlüğü" kavramının hayata geçmesi için mücadele verdiği belirtilen açıklamada, TBB'nin özünde bir hukuk devrimi olan Cumhuriyet'in temel ilkelerini rehber edindiği vurgulandı.

Birliğin, evrensel hukuk ilkelerinden, demokrasiden ve insan haklarından yana verdiği mücadeleyle dolu 51 yıllık geçmişinden gurur duyduğu ifade edilen açıklamada, bu geçmişin aynı zamanda avukatlık mesleğinin itibarını yükseltmek, onların karşılaştıkları sorunlara çözüm üretmek ve mesleki gelişmelere destek sağlamak için yapılan özverili çalışmalarla örülü olduğunun altı çizildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kuruluş yıl dönümümüzü kutlarken bize bu onurlu geçmişi emanet eden Türkiye Barolar Birliğinin önceki başkanlarına, yönetim, disiplin, denetleme kurulu üyelerine, Türkiye Barolar Birliği delegesi olarak görev yapmış tüm meslektaşlarımıza teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyor, ebediyete irtihal eden değerli başkanlarımızı, kurul üyelerimizi, delegelerimizi ve meslektaşlarımızı rahmet ve özlemle anıyoruz.

Türkiye Barolar Birliği olarak çok iyi biliyoruz ki savunmanın bağımsız ve özgür olmadığı, yargının bağımsız, yargıcın tarafsız olmadığı, demokrasinin egemen, hukukun üstün olmadığı, birey hak ve özgürlüklerinin yeteri kadar güvence altında bulunmadığı bir ülkede avukatlık mesleğinin yapılabilmesi mümkün değildir. Bu çerçevede, mesleğimizin ve meslektaşlarımızın yaşama şartı olan hukuk devletinden yana verdiğimiz mücadeleyi aynı kararlılıkla sürdüreceğimizden ve her koşulda meslektaşlarımızın yanında olacağımızdan kimse kuşku duymamalıdır."

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