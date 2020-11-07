Türkiye Balkan atağında

Toplantıya; Arnavutluk, Sırbistan, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Bosna-Hersek ve Moldova’nın dışişleri bakanları katıldı. Toplantının bu yılki gündemi ise “Bölgenin Kovid-19 Pandemisi Tecrübeleri Esas Alınarak Güney Doğu Avrupa’da İşbirliğini Güçlendirmenin Yolları” olarak belirlendi. 1996’da kurulan GDAÜ’ye 13 Balkan ülkesinin tümü dahil.

Peygamberimize saygısızlık yapan Fransız Bakan kendi karikatürünü niye sansürledi?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa’da Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer’in konu edildiği çizgi romana sansür getirilmesine ilişkin, “İfade özgürlüğünde sınır yok’ diyorlar. Peki Eğitim Bakanı’nın yaptığı ne? Kendisiyle ilgili ders kitaplarında yayımlanan çizgi romanın bir bölümünde eğitim bakanını eleştiriyor ya da hicvediyor. Eğitim bakanlığı bu kısmını ifade özgürlüğünü aştığını söyleyerek yayından kaldırıyor ve gösterilmesini yasaklıyor” diye tepkisini dile getirdi.



Trajikomik bir olay



Çavuşoğlu, başkanlığını üstlendiği Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Gayrıresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlediği basın toplantısında, Fransa’da Eğitim Bakanı Blanquer’in konu edildiği çizgi romana sansür getirilmesini, “Gerçekten trajikomik bir olay” diye nitelendirdi.



Çifte standart



Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti: “Bir taraftan en kutsal değerlere saldırmayı ifade özgürlüğü olarak değerlendireceksiniz, peygamber efendimiz ve aynı şekilde cumhurbaşkanına yönelik hakaret ve saldırıları da ifade özgürlüğü içerisinde değerlendireceksiniz, diğer taraftan da kendinizle ilgili en ufacık bir eleştiri geldiği zaman bunu ifade özgürlüğü dışında bir saldırı olarak değerlendireceksiniz. Yine bu konularda derslerde başlayan kara propaganda karşısında bizim çocuklarımız itiraz ettiği, özgürce ifadesini söylediği zaman sonra o ilkokul çocuklarını karakola götüreceksiniz, 11 saat ifadesini alıp baskı yapacaksınız. Bunu nereye koyalım, neyle ifade edelim. İnsanlığın bittiği yerdeyiz maalesef.”