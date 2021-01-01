  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Türkiye-Azerbaycan koridoruna başlandı
Dünya

Türkiye-Azerbaycan koridoruna başlandı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, işgalden kurtarılan Ağdam’da konuşlanacak Türkiye-Rusya Ortak Merkezinin binasının yapımının en geç 2 hafta içerisinde tamamlanacağını belirtirken, Bakü ile Ankara arasında yapılacak demiryolu için de konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-01-01 15:42:00 -
Türkiye-Azerbaycan koridoruna başlandı

İşgalden kurtarılan topraklarda, geri çekilme emrine uymayan bazı Ermeni güçlerin hâlâ bulunduğunu anımsatan Aliyev, onların çoğunun etkisiz hale getirildiğini ve birçoğunun da tutuklandığını kaydetti. Aliyev, Türkiye-Rusya arasında kurulacak Ortak Merkeze de değinerek, “Ağdam bölgesinde bu Ortak Merkez için bina inşa ediliyor. Önümüzdeki 10 gün, en fazla 2 hafta içinde hazır olacak. Ortak Merkez ne kadar çabuk faaliyete başlarsa o kadar iyi olur” dedi.

Azerbaycan, Ermenistan, Türkiye ulaştırma koridorunun şekillenmesine de büyük önem verdiklerini ve bu konuda ilk talimatların verildiğini bildiren Aliyev, Ermenistan sınırına kadar uzanacak demir yolu hattının yapımının 2 yıl süreceğini fakat bu süreyi beklemeden tırlarla taşımacılığa başlanması gerektiğini ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yardım parasıyla içki içip göbek attı! Görüntüler 'pes artık' dedirtti
Yaşam

Yardım parasıyla içki içip göbek attı! Görüntüler 'pes artık' dedirtti

İstanbul'da 'Kocam işsiz, hasta çocuklarımla zor durumdayım' diyerek yardım isteyen kadın gelen paralarla içki sofrası kurup göbek attı. Sos..
Doğalgazdan sonra elektriğe de zam!
Gündem

Doğalgazdan sonra elektriğe de zam!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik tarifelerinde tüm tüketici grupları için vergi ve fonlar dahil olmak üzere yaklaşık yüzde ..
Nashville'deki patlamaya ilişkin 'çifte standart' tartışması! Bu teröristin dini ne?
Dünya

Nashville'deki patlamaya ilişkin 'çifte standart' tartışması! Bu teröristin dini ne?

Amerika'nın Tennessee eyaletinin Nashville kentinde, Noel sabahı meydana gelen patlamadan sorumlu tutulan intihar bombacısı Anthony Quinn Wa..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay