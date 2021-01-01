Türkiye-Azerbaycan koridoruna başlandı

İşgalden kurtarılan topraklarda, geri çekilme emrine uymayan bazı Ermeni güçlerin hâlâ bulunduğunu anımsatan Aliyev, onların çoğunun etkisiz hale getirildiğini ve birçoğunun da tutuklandığını kaydetti. Aliyev, Türkiye-Rusya arasında kurulacak Ortak Merkeze de değinerek, “Ağdam bölgesinde bu Ortak Merkez için bina inşa ediliyor. Önümüzdeki 10 gün, en fazla 2 hafta içinde hazır olacak. Ortak Merkez ne kadar çabuk faaliyete başlarsa o kadar iyi olur” dedi.



Azerbaycan, Ermenistan, Türkiye ulaştırma koridorunun şekillenmesine de büyük önem verdiklerini ve bu konuda ilk talimatların verildiğini bildiren Aliyev, Ermenistan sınırına kadar uzanacak demir yolu hattının yapımının 2 yıl süreceğini fakat bu süreyi beklemeden tırlarla taşımacılığa başlanması gerektiğini ifade etti.