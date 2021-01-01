Türkiye-Azerbaycan koridoruna başlandı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, işgalden kurtarılan Ağdam’da konuşlanacak Türkiye-Rusya Ortak Merkezinin binasının yapımının en geç 2 hafta içerisinde tamamlanacağını belirtirken, Bakü ile Ankara arasında yapılacak demiryolu için de konuştu.
İşgalden kurtarılan topraklarda, geri çekilme emrine uymayan bazı Ermeni güçlerin hâlâ bulunduğunu anımsatan Aliyev, onların çoğunun etkisiz hale getirildiğini ve birçoğunun da tutuklandığını kaydetti. Aliyev, Türkiye-Rusya arasında kurulacak Ortak Merkeze de değinerek, “Ağdam bölgesinde bu Ortak Merkez için bina inşa ediliyor. Önümüzdeki 10 gün, en fazla 2 hafta içinde hazır olacak. Ortak Merkez ne kadar çabuk faaliyete başlarsa o kadar iyi olur” dedi.
Azerbaycan, Ermenistan, Türkiye ulaştırma koridorunun şekillenmesine de büyük önem verdiklerini ve bu konuda ilk talimatların verildiğini bildiren Aliyev, Ermenistan sınırına kadar uzanacak demir yolu hattının yapımının 2 yıl süreceğini fakat bu süreyi beklemeden tırlarla taşımacılığa başlanması gerektiğini ifade etti.