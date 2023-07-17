Türkiye-Azerbaycan dayanışması Yunanistan'ı panikletti

Yunan basını, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki askeri ve savunma alanındaki güçlü işbirliği karşısında "Yunanistan nasıl etkilenir?" sorusunu gündeme taşıdı.

Türk savunma sanayi ürünlerini aktif olarak kullanan Azerbaycan'ın Karabağ zaferinden bu yana orduyu güçlendirme çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Türkiye'nin Rusya ve İsrail'i Azerbaycan'a silah sistemleri ve araçları tedarikçisi konumundan kesin olarak yerinden ettiğini kaydeden Yunan basını, "Şuşa Beyannamesi"ne dikkat çekti.

Üçüncü bir devlet veya devletler tarafından tehdit ve saldırı gerçekleştirildiğinde tarafların ortak hareket edeceğine işaret eden Yunan basını, "Bu nedenle, bir Yunan-Türk askeri çatışması durumunda Azerbaycan'ın Türkiye'ye vereceği desteğin ciddi sonuçları olacağını kabul etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan topraklarında havadan yakıt ikmali yapılmasının Türk hava kuvvetlerine stratejik derinlik sağlayacağı kaydedildi.

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Haberde, "Ayrıca Azerbaycan Hava Kuvvetleri, ülkemizin hava muharebelerinde hiç karşılaşmadığı Rus menşeli savaş uçaklarına sahiptir" denildi.

Azerbaycan Özel Kuvvetlerinin Isparta Kara Havacılık Okulu'nda eğitim gördüğü bilgisi de haberde yer aldı.