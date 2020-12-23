Türkiye-Azerbaycan Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması'na dair kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

Teklifin görüşmelerinde konuşan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Azerbaycan'ın ikinci Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey'i rahmetle andı.

Ağıralioğlu, 8 Türk devletinin ekonomik büyüklüğünün dünyanın ürettiği toplam gayri safi yurtiçi hasılanın 87'de 1'ine eşit olduğunu belirtti.

Türk cumhuriyetleriyle anlaşmalar yapıldığını, ancak mesafe kat etmede yavaş olunduğunu söyleyen Yavuz Ağıralioğlu, "Almanlar 5 büyürse 10 büyümeliyiz, İngilizler 6 büyürse biz 12 büyümeliyiz, yürüyorlarsa biz koşmak zorundayız." dedi.

Uzun süredir ciddi işler yapmak yerine borç almanın, harcamanın, israfın ve şatafatın Türklerin hisselerine düştüğünü belirten Ağıralioğlu,"Ticari anlaşma yapmak bir şey değildir. Yaptığımız ticari anlaşmanın arkasında hangi şuuru organize ediyoruz, hangi fikri iddiayı taşıyoruz, hangi insani değerleri yığıyoruz? Bu kıymetli işlerin arkasında, uzunca zamandır detaylandırılmış bir yönetim maharetini temsil etmiyoruz." diye konuştu.

MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin çok boyutlu ve stratejik düzeyde olduğunu ifade ederek, "Kardeşliğe dayalı güç alanında ortak bir dil, kültür ve tarih 'tek millet, iki devlet" ruhuyla tanımlanan ilişkimiz her alanda birçok ülkeye örnek olacaktır. Yoğun karşılıklı üst düzey ziyaretler, ilişkilerin arkasındaki en önemli itici güçtür. "ifadesini kullandı.

Karadağ, "Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak kardeş Azerbaycan’ın hep yanında olacağız. Azerbaycan ordusu topraklarını kurtarmak için 44 gün büyük bir kahramanlık örneği sergiledi İkinci Karabağ savaşında işgal edilen toprakları kurtardı ve işgali sona erdirdi. Dünyanın kayıtsız kaldığı zulmü sonlandırmıştır. "değerlendirmesinde bulundu.

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, 25 Şubat 2020'de çerçeve protokollerin imzalandığını, Azerbaycan'ın bu protokollerin gereğini 31 Mayıs 2020'de yaptığını, Türkiye'ye ise bugün anlaşmaları yapmanın nasip olduğunu kaydetti.

Polat, "Anlaşmaya baktığımızda Azerbaycan bize 15 ürün anlattı. Azerbaycan'a 15 ürün anlattık. Bu ürünler arasında karşılıklı tercihli tarifeler uyguluyoruz" dedi.

Görüşmelerin ardından "Azerbaycan ile Türkiye Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Değişikliğinin Onaylanması ve Onay Makamına İlişkin Eklerin Uygunluğu Hakkında Kanun Önerisi Hakkında Cumhurbaşkanı tarafından doğrudan teklif edilmesi" kabul edildi.

Önerinin kabul edilmesinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Yardımcısı Süreyya Sadi Bilgiç, saat 14: 00'te toplantıyı kapattı.