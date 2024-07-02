Türkiye - Avusturya maçı canlı anlatım!
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu maçında A Milli Takımımız, Avusturya ile karşılaşıyor.
AVUSTURYA : 0 - TÜRKİYE : 1
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42' Sarı Kart - İsmail Yüksek
38' Sarı Kart - Romano Schmid
33' Sabitzer sol çaprazdan kaleyi düşündü. Sabitzer'in şutunda Merih yaptığı müdahaleyle topun kaleye gitmesini önledi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
25' Arda sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasına ortaladı. Kale önünde Merih'in kafa vuruşunda top az farkla üstten dışarı çıktı.
23' Arda sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta içeri ortaladı. Ceza sahasında savunmanın müdahalesiyle top kornere çıktı.
19' Ani gelişen Milli Takım atağında topla ilerleyen Arda Güler kalecinin önde olduğunu görünce orta yuvarlaktan kaleyi yokladı. Arda'nın vuruşunda top yandan dışarı çıktı.
17' Schmid sağ kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında topu Merih karşıladı.
12' Sabitzer ceza yayının gerisinden kullandığı serbest vuruşta direkt kaleyi düşündü. Sabitzer'in sert vuruşunda barajdan dönen top kornere gitti.
11' Orkun bir sonraki maç cezalı duruma düştü.
11' Sarı Kart - Orkun Kökçü
6' Romano Schmid'in sol kanattan direkt kaleye kullandığı köşe vuruşunda Merih Demiral kale çizgisi üzerinde topun ağlara gitmesini engelli.
1' GOOOOOOOLLLLLLL! Milli Takımımız, Merih Demiral'ın golüyle 1-0 öne geçti. Arda'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda savunma topu uzaklaştıramadı. Merih Demiral kale önünde bulduğu pozisyonda yaptığı vuruşta topu ağlarla buluşturdu.
1' İlk düdük geldi ve zorlu 90 dakika başladı.