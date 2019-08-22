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Türkiye Avukat Spor Oyunları Samsun'da yapılacak

- Türkiye Barolar Birliğince 2 yılda bir düzenlenen oyunların 16'ncısı, Milli Mücadele'nin 100. yılı nedeniyle Samsun'da gerçekleştirilecek

22 Ağustos 2019 Perşembe 13:27
Türkiye Avukat Spor Oyunları Samsun'da yapılacak


SAMSUN (AA) - Türkiye Barolar Birliğince (TBB) 2 yılda bir düzenlenen Türkiye Avukat Spor Oyunları'nın 16'ncısı Samsun'da yapılacak.

Samsun Barosu Başkanı Kerami Gürbüz, düzenlediği basın toplantısında, 2019 oyunlarının 23-31 Ağustos tarihlerinde Samsun Barosu'nun ev sahipliğinde gerçekleşeceğini söyledi.

Oyunların, Büyük Önder Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının ve Milli Mücadele'nin 100. yılı nedeniyle Samsun'da düzenlendiğine işaret eden Gürbüz, "Türkiye Avukat Spor Oyunları'nın 19 Mayıs'ın 100. yılı etkinlikleri arasında yer alması çok yerinde ve anlamlı olmuştur. Bu nedenle gösterdikleri anlayış, duyarlılık ve oyunlara verdikleri destek nedeniyle Valiliğimize minnettar ve müteşekkiriz." dedi.

Gürbüz, Türkiye Avukat Spor Oyunları'nın, futbol, basketbol, voleybol, tenis, yüzme, masa tenisi ve satranç olmak üzere 7 farklı branşta gerçekleştirileceğini, futbol branşında 39 takımın, voleybolda 5'i kadın takımı toplam 9 ekibin, teniste 27, yüzmede 9, masa tenisi ve satrançta da 25'er sporcunun mücadele edeceğini aktardı.

Oyunların açılışı ve fikstür çekilişinin, 23 Ağustos akşamı OMÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacağını belirten Gürbüz, 23-31 Ağustos tarihlerinde, 27 Ağustos dışında her gün karşılaşmalar, yarışmalar olacağını anlattı.

Türkiye Avukat Spor Oyunları'nın yaz mevsiminde ve adli tatil içinde gerçekleştiriliyor olması nedeniyle oyunlara katılacak sporcuların önemli bir kısmının ailesiyle birlikte Samsun'a geleceğini söyleyen Gürbüz, şunları dile getirdi:

"Bu nedenle oyunlar süresince asgari bin 500 misafirimizi Samsun'umuzda ağırlamış olacağız. Bunun şehrimizin tanıtımına, turizmine ve ticaretine çok olumlu etki yapacağını, çok kıymetli Samsunlu hemşehrilerimizin misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayacaklarını biliyoruz."

Gürbüz, organizasyonun Samsun'da gerçekleşmesinde emeği geçen TBB yönetimine, Samsun Valiliğine, Samsun Büyükşehir Belediyesine, İlkadım ve Atakum Belediyelerine, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne, Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğüne, Ondokuz Mayıs Üniversitesine ve Samsunspor'a teşekkür etti.

Türkiye Avukat Spor Oyunları açılışı ve kura çekim törenine, TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'nun da katılacağı aktarıldı.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 13:27
  1. Samsun
  2. Samsun Barosu Başkanı Kerami Gürbüz
  3. Türkiye Avukat Spor Oyunları
  4. Türkiye Barolar Birliği

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