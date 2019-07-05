Türkiye Avrupa'yı salladı! Çin ve Rusya'yı geride bıraktık

Türkiye, 2018 yılında Avrupa’ya çelik ürünleri ihracatı yapan ülkeler arasında birinci sırada yer aldı. Geçen yıl toplamda 29,3 milyon ton tamamlanmış çelik ürünü ithal eden Avrupa, bunların 6,16 milyon tonluk kısmını Türkiye’den aldı. Avrupa’ya yönelik çelik ürünleri ihracatını 2017 yılına göre yüzde 65 artırarak birinci sıraya yerleşen Türkiye’yi Rusya ve Güney Kore izledi.

Avrupa Çelik Üreticileri Birliği (EUROFER), Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin çelik sektöründe sahip oldukları rakamlara ilişkin bir rapor yayımladı. Söz konusu raporda, Avrupa’nın 2018 yılında yaptığı çelik ürünleri ithalatlarında Türkiye birinci sırada yer aldı.



Geçen yıl 29,3 milyon ton tamamlanmış çelik ürünü ithal eden Avrupa Birliği ülkeleri, bu ihtiyaçlarının 6,16 milyon tonluk kısmını Türkiye’den karşıladı. Bu kapsamda listenin birinci sırasında yer alan Türkiye, AB’ye yönelik çelik ürünleri ihracatını 2017 yılına göre (3,74 milyon ton) yüzde 65 artırdı.

Türkiye'yi Rusya takip ediyor

Rekor bir artış yakalayarak AB ülkelerine 6,16 milyon tonluk çelik ürünleri ihracatı gerçekleştiren Türkiye’yi 3,72 milyon ton ile Rusya ve 3,42 milyon ton ile Güney Kore izledi.

Dünya çelik üretiminin yüzde 51,3 ile en büyük payına sahip olan Çin, AB’ye yönelik tamamlanmış çelik ürünleri ihracatçıları listesinde dördüncü sırada yer aldı.



İşte AB ülkelerine en çok tamamlanmış çelik ürünleri ihracatı gerçekleştiren ülkeler:



• Türkiye: 6,1 milyon ton



• Rusya: 3,7 milyon ton



• Güney Kore: 3,4 milyon ton



• Çin: 2,8 milyon ton



• Hindistan: 2,7 milyon ton



• Ukrayna: 1,9 milyon ton



• Tayvan: 1,7 milyon ton



• Sırbistan: 1 milyon ton



• Brezilya: 777 bin ton



• İsviçre: 635 bin ton