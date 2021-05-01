Türkiye’de koronavirüs aşı uygulaması 14 Ocak’ta başladı. Ülkemizde şimdilik iki aşı bulunuyor. Kısa süre içerisinde Rus aşısı da Türkiye’de uygulanacak. Uzmanlar ise temin edilebildiği kadar farklı aşıların alınmasını, aşı çeşitliliği artarsa eldeki aşı miktarının da artacağını belirtiyor. Peki, Türkiye’de İngiliz aşısı kullanılacak mı?

Türkiye, AstraZeneca aşısı alacak mı? İngiliz aşısı alınacak mı?

Kanda pıhtılaşma sorununa yol açtığı belirtilen ve pek çok ülkede kullanımı duran AstraZeneca aşısının Türkiye’de kullanılıp kullanılmayacağı merak ediliyor. Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın,”AstraZeneca aşısı için 'alalım mı, almayalım mı', 'aşı uygulanır mı' şeklinde konuşmalar yer aldı. Şu anda Türkiye; Sağlık Bakanımızın açıklamalarına göre yakın bir zamanda AstraZeneca ile ilgili bir aşı uygulamasına girmeyi planlamıyor. Ama belli olmaz; çünkü olabildiği kadar çok çeşitli aşınız olması lazım. 'Çok çeşitli aşınız olması lazım' derken her şirketin sınırlı sayıda aşı ürettiğini düşünürseniz, elinizde çok yüksek doz aşınız olması lazım. 80- 90- 100 milyon doz gibi bir rakam; o zaman tek firma bunu karşılayamaz. Farklı firmalardan alabilirsiniz” dedi.

AstraZeneca’nın ölümlere yol açtığı iddiası içinse Akın, “AstraZeneca aşısında kan pıhtılaşmasının doğrudan aşıya mı bağlı, aşı dışındaki faktörler mi çok açık değil. Bazı ülkeler AstraZeneca aşısını durdurdular. Talihsiz bir aşı, başından beri çeşitli sıkıntılar var. Ama AstraZeneca aşısının yapılmasında herhangi bir sıkıntı yok. Alınacak önlemlerle bunu çözebilirsiniz. AstraZeneca aşısında kan pıhtılaşmasıyla ilgili hiç ölüm de yok. Zaten bu karşımıza özellikle kadınlarda çıktı. Hatırlayabildiğim kadarıyla bu 9 kişide görüldü. AstraZeneca aşısı da kullanılabilir; ama Türkiye'nin gündeminde şu anda birincisi Kayseri'de üretilmeye çalışılan inaktif aşı var. İkincisi Sputnik V aşısı ile ilgili bir çalışma var. Muhtemelen üretimi yapılacak. Ve de fazla miktarda Alman Pfizer/BioNTech firmasının ürettiği aşının gelişi şu anda gündemde. Ama diğer aşı çeşitlerine Türkiye gözünü kapatmaz" şeklinde konuştu.