Türkiye asker göndermeli mi? göndermemeli mi? Dilipak'tan Afganistan için flaş öneri

Son günlerin bir numaralı gündem maddesi, Türkiye'nin Afganistan'a asker göndermesi konusu oldu. Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan'daki Kabil Havaalanı'nın işletilmesi için Türkiye'nin şartlarını açıkladı. ABD ile bu şartlarda anlaşılırsa, Kabil Havalimanı'nın işletiminin ele alınacağını söyledi.

"Olması gereken İslam Barış Gücü" önerisi

Yeni Akit Youtube kanalına konuşan Gazeteci Abdurrahman Dilipak, ise Afganistan'la ilgili çarpıcı bir öneride bulundu. Türkiye Afganistan'a asker göndermeli mi? Göndermemeli mi? konusunu değerlendiren Dilipak, "Olması gereken İslam Barış Gücüdür" dedi.