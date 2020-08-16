Türkiye artık küresel güç

Türkiye son 18 senede her alanda çağ atlarken, dış politikada ise dünya devlerini dize getiren bir askeri ve diplomatik başarı örneği sergiliyor. 82 milyon vatandaşının hakkını ve ülkesinin çıkarını her alanda koruyan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye, Libya, Ege ve Kafkasya’da destansı bir mücadele yürütüyor. 4 cephede, ABD, Rusya, Avrupa, Yunanistan ve Mısır gibi ülkelere karşı kendi doğrularını savunan Türkiye, bölgesel bir güç olmaktan çıkıp küresel bir aktör haline geliyor.

Güvenlik sınır ötesinden başlar

Stratejist Murat Akan, “Yeni bir dünya kuruluyor ve Türkiye burada yerini alıyor. Son yıllarda Türkiye’nin savunma hattını Anadolu’nun dışında kurması bir gerçeği görmesi nedeniyledir. Dört cephede sınırlarımızın ötesinde birçok ülkeye karşı büyük bir mücadele veriyoruz. Savunma hattınızı dışarda kurmazsanız pazarlıkları anavatanınız üzerinden yapmak zorunda kalırsınız. Azerbaycan’a duyarsız kalırsak enerji hattımız kopar. Suriye’ye duyarsız kalırsak oradaki huzursuzluk bize sirayet eder. Türkiye, olası bir Arap Baharı’nın Türkiye’ye sıçramaması için çok stratejik adımlar attı. Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü yok. Sadece çıkarlarını koruyor” dedi. Türkiye’nin emperyalist amaçlarının olmadığını kaydeden Akan, “Ülkemiz askeri olarak bulunduğu bölgelerde sömürgeci bir anlayış gütmüyor. Bilakis kolanyalist devletlerin oralardaki çıkarlarına ket vuruyor. Bu gerçeğin iyi anlatılması lazım” şeklinde konuştu.

Bölgesel güç olmayı aştık

Siyaset Bilimci Ferhat Çakır, “Türkiye bölgesel bir güç olmaktan küresel bir güç olmaya doğru geçiyor. Sınırlarımızın ötesinde, dünyanın en güçlü ülkelerine karşı haklarımızı müdafaa etmemiz bunun göstergesi. Müslümanlara kan kusturan emperyalist devletleri dize getiren ve Türkiye’nin çıkarlarını koruyan Erdoğan, mazlumlara da umut ışığı oluyor” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin aktif bir politika yürüttüğünü kaydeden Çakır, “Sahada aktif olmanın avantajını masada alıyoruz. Sahada aktif olmak içinse askerinizin güçlü olması lazım. Bugün savunma sanayinin yerlilik ortalaması yüzde 90’larda. Bu da bizim daha rahat hareket etmemiz demek. İç politikada bütün bunları görerek hareket etmek gerekiyor. 4 farklı bölgede istediğimiz almışsak bu iktidarın akıl dolu uygulamaları sayesindedir” dedi.