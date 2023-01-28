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Gündem Türkiye Arap ülkesi ile petrol operasyonuna başlıyor! Yunanistan'a şok
Gündem

Türkiye Arap ülkesi ile petrol operasyonuna başlıyor! Yunanistan'a şok

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ile Libya Devleti Ulusal Petrol Şirketi, Doğu Akdeniz'de petrol operasyonuna başlıyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-28 09:54:00 - 2023-01-28 10:00:19
Türkiye Arap ülkesi ile petrol operasyonuna başlıyor! Yunanistan'a şok

Türkiye ve Libya, Doğu Akdeniz'de dengeleri değiştiren Münhasır Ekonomik Bölge ilanının ileri bir adımı olan hidrokarbon anlaşmasının iddiaların aksine geçerli olduğunu duyurdu. Hidrokarbon mutabakatı TBMM'ye gelirken, TPAO'ya Libya'da görev verilecek. Kara ve deniz hidrokarbon sahalarında, Libya Devleti Ulusal Petrol Şirketi ve TPAO tarafından petrol operasyonları yapılacak.

Hem Türkiye hem de Libya, Doğu Akdeniz'de dengeleri değiştiren Münhasır Ekonomik Bölge ilanının ileri bir adımı olan hidrokarbon anlaşmasının iddiaların aksine geçerli olduğunu duyurdu. İş birliği mutabakatına ilişkin detaylar netleşti. Geçen yıl 3 Ekim'de imzalanan mutabakat zaptının onaylanmasını içeren teklif, TBMM Başkanı Mustafa Şentop imzasıyla Dışişleri Komisyonu'na gönderildi. Mutabakata göre, Türkiye ve Libya arasında hidrokarbonların aranması, üretimi, taşınması, rafine edilmesi, ticarileştirilmesi, dağıtımı ve ticareti ile ilgili projeler yapılabilecek. Kara ve deniz hidrokarbon sahalarında, Libya Devleti Ulusal Petrol Şirketi (NOC) ve TPAO tarafından petrol operasyonları yapılacak. TPAO'un sahip olduğu sismik araştırma gemileri ve sondaj gemilerinin kullanımı da desteklenecek.

BOTAŞ altyapı desteği sunacak

Yeni Şafak'ın haberine göre, Taraflar, Libya'nın mevcut ve gelecekteki kara ve deniz hidrokarbon kaynaklarının geliştirilmesi amacıyla, TPAO ve NOC'yi ortak teşebbüsler kurmak konusunda destekleyecek. Taraflar, Libya Devleti'nin mevcut veya ilave petrol ve gaz boru hattı sistemlerinin geliştirilmesi ve işletilmesi konusunda iş birliği yapmayı kabul edecek. Bu kapsamda, BOTAŞ ve katılım sağladığı konsorsiyumlar da dahil olmak üzere diplomatik yollarla belirlenecek ve kuruluşlar tarafından yürütülen projeler desteklenecek.

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