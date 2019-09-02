Türkiye Andorra maçı ne zaman saat kaçta hangi saatte? A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 Elemeleri grup maçında Andorra ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye Andorra maçı ne zaman saat kaçta hangi saatte?

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 Elemeleri grup maçında Andorra ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye Andorra maçı ne zaman saat kaçta hangi saatte? A Milli Futbol Takımımız 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Andorra ile karşılaşacak. İşte, Türkiye Andorra maçının tüm detayları... EURO 2020 elemelerinde grup maçlarıda heyecan devam ediyor. Arnavutluk, Moldova ve Fransa'yı mağlup eden Türkiye İzlanda'ya 2-1 yenildi. Türkiye, EURO 2020 H Grubu'nda 5. maçını Andorra ile oynayacak. Türkiye bu maçı kayıpsız atlatıp yoluna devam etmek istiyor. Türkiye Andorra maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Türkiye ile Andorra 7 Eylül Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak. Türkiye, Andorra maçının ardından deplasmanda 10 Eylül Salı günü 21.45'te Moldova ile kozlarını paylaşacak. Aday kadro Teknik direktör Şenol Güneş'in belirlediği A Milli Takım aday kadrosunda şu futbolcular yer alıyor: Kaleciler: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor) Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Yıldırım Mert Çetin (Roma), Cengiz Umut Meraş (Le Havre) Orta saha: Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Cengiz Ünder (Roma), Efecan Karaca (Alanyaspor), Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Deniz Türüç (Fenerbahçe), İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir ), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Yunus Mallı (Wolfsburg), Yusuf Yazıcı (Lille), Hakan Çalhanoğlu (Milan) Forvet: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid), Güven Yalçın (Beşiktaş), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf) İşte, H Grubu puan durumu H Grubu programı

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