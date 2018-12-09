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"Türkiye ampute futbolda dünya şampiyonluğuna ulaşmak zorundadır"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, "Dünyanın en büyük ampute futbol üssü olan Türkiye, dünya şampiyonu olduğu zaman gerçek değerini bulacaktır." dedi.

09 Aralık 2018 Pazar 15:40
"Türkiye ampute futbolda dünya şampiyonluğuna ulaşmak zorundadır"

Ampute Futbol Süper Ligi'nde Kuruçeşme Sahası'nda İzmir Büyükşehir Belediyespor ile Pendikspor arasında oynanan karşılaşmayı takip eden Gürsoy, devre arasında Ampute Futbol Dünya Kupası'nda ikinci olan Türk Milli Takımı'nda mücadele eden oyunculara milli forma verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyespor'dan Erdi Arslan ve Barış Telli, Pendikspor'dan Serkan Dereli'ye isimleri yazılı formayı ileten Gürsoy, oyuncuların teknik direktörlerine de forma ve plaket takdim etti.

Gürsoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, ampute futbolunun gelişiminin Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ile TFF'nin yollarının kesişmesiyle başka bir ivme kazandığını söyledi.

2006'da sadece Türk Silahlı Kuvvetler bünyesinde rehabilitasyon amaçlı 20 oyuncuyla başlayan süreçte ampute futbolun daha sonra yaygınlaştığını kaydeden Gürsoy, şöyle konuştu:

"TFF olarak olarak ampute futbolun gelişimine katkı sağlarken, başta TFF Başkanı Yıldırım Demirören olmak üzere tüm birimler olarak aynı zamanda engelli futbolcularımıza sevgimizi verdik. Bu iş birliği sadece ampute futbolda değil, diğer engelli branşlarında da Türkiye'yi dünyanın en başarılı ülkesi olma noktasına getirdi. Dünyanın en büyük ampute futbol üssü olan Türkiye, dünya şampiyonu olduğu zaman gerçek değerini bulacaktır. Türkiye ampute futbolda dünya şampiyonluğuna ulaşmak zorundadır, hedefimiz de odur. Bunun için de çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyespor ile Pendikspor arasındaki müsabaka 2-1 konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 15:40
  1. İzmir
  2. ampute futbol
  3. Milli Takım
  4. Ömer Gürsoy
  5. Türkiye Futbol Federasyonu

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