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Türkiye Alzheimer Derneği Adana Şubesi Sağlık Festivali’nde stant açtı

Bu yıl Adana’da ilki gerçekleştirilen Sağlık Festivali’nde stant açan Türkiye Alzheimer Derneği Adana Şubesi yetkilileri, Alzheimer ve Demans (bunama) rahatsızlıklarıkonusunda ziyaretçileri bilgilendirdi.

18 Mart 2019 Pazartesi 15:22
Türkiye Alzheimer Derneği Adana Şubesi Sağlık Festivali’nde stant açtı

Bu yıl Adana’da ilki gerçekleştirilen Sağlık Festivali’nde stant açan Türkiye Alzheimer Derneği Adana Şubesi yetkilileri, Alzheimer ve Demans (bunama) rahatsızlıklarıkonusunda ziyaretçileri bilgilendirdi.


Türkiye Alzheimer Derneği Adana Şube Başkanı Doç Dr. Ahmet Turan Evlice,bunamanın kişinin çeşitli sebeplere bağlı olarak günlük yaşantısını bozacak derecede beyin işlevlerinden bir ya da birkaçını kaybetmesi olarak tanımlanabileceğini belirterek, Demansın farklı nedenlerle ortaya çıkabildiğini, bu sebepler arasında en sık görüleni ise Alzheimer hastalığı olduğunu belirtti.


Alzheimer hastalığı için bilinen başlıca risk faktörlerinden birinin yaş olduğunu tıptaki gelişmelerle birlikte tüm dünyada, özellikle de Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde yaşlı nüfusun giderek arttığını ve her geçen yıl daha büyük bir halk sağlığı problemi haline geldiğini ifade eden Doç. Dr. Evlice, Adana’da, maalesef, Alzheimer hastalığı ile mücadeleye yönelik yeterli çalışma, tesis ve altyapının henüz mevcut olmadığını, bu çalışmalar için öncü ve itici güç olmak amacıyla 2018 yılı itibariyle Türkiye Alzheimer Derneği’nin Adana Şubesini kurduklarını, düzenli bilgilendirme toplantıları yapmaya başladıklarını kaydetti.


Sağlık festivali kapsamında, Adana Kent Konseyi ile birlikte planladıkları söyleşinin de yapıldığını aktaranDoç. Dr. Evlice, önümüzdeki hafta, Dünya Yaşlılar Haftası dolayısıyla Adana Valiliğinin 21 Mart Perşembe günü Seyhan Oteli’nde düzenlediği "Yaşlılık ve Beyin" üzerine bir konferanslarının da gerçekleştirileceğini, önümüzdeki dönemde


planladıkları yeni projelerini de, derneğin Instagram hesabından duyuracaklarını belirtti.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 15:22
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