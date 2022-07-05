  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Türkiye, Akdeniz Oyunları'nda madalya sıralamasındaki liderliğini İtalya'ya kaptırdı
Spor

Türkiye, Akdeniz Oyunları'nda madalya sıralamasındaki liderliğini İtalya'ya kaptırdı

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın başından beri madalya sıralamasında lider olan Türkiye, İtalya'nın 44 altın madalyaya ulaşmasıyla ikinci sıraya geriledi.

Yeniakit Publisher
2022-07-05 07:46:00 -
Türkiye, Akdeniz Oyunları'nda madalya sıralamasındaki liderliğini İtalya'ya kaptırdı

Oran kentinde 25 Haziran'da açılışı gerçekleştirilen oyunların 10'uncu günü tamamlandı.

Organizasyonda dün 1 altın, 2 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 7 madalya kazanan Türkiye, 10'uncu günün sonunda, 42 altın, 25 gümüş, 36 bronz toplam 103 madalya elde etti.

Oyunların başından beri madalya sıralamasında lider olan Türkiye, İtalya'nın 44 altın madalyaya ulaşmasıyla genel sıralamadaki liderliğini bu ülkeye kaptırdı.

Türkiye'yi, üçüncü sıradaki Fransa takip ediyor.

Gün gün madalya sayısı

Türkiye'nin organizasyon kapsamında günlere göre kazandığı madalya sayıları şöyle:

İkinci gün: 1 altın, 1 bronz.

Üçüncü gün: 5 altın, 4 bronz.

Dördüncü gün: 2 altın, 3 gümüş, 2 bronz.

Beşinci gün: 10 altın, 6 gümüş, 5 bronz.

Altıncı gün: 3 altın, 2 gümüş, 4 bronz.

Yedinci gün: 12 altın, 5 gümüş, 7 bronz.

Sekizinci gün: 4 altın, 5 gümüş, 3 bronz.

Dokuzuncu gün: 4 altın, 2 gümüş, 6 bronz.

Onuncu gün: 1 altın, 2 gümüş, 4 bronz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23