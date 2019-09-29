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Türkiye Aile Meclisi yetkililere seslendi: İçki, fuhuş, zina cezalandırılmalı, eşcinsel sapkınlık terör suçu sayılmalı

Türkiye Aile Meclisi toplum ahlak yapımızı tehdit eden tehlikelere dikkat çekmek amacıyla İstanbul Üsküdar'da bir araya gelerek yetkililere seslendi: "Cinsi sapıklık terör kapsamına alınmalı; içki, fuhuş ve zina cezalandırılmalı."

29 Eylül 2019 Pazar 13:37
Türkiye Aile Meclisi yetkililere seslendi: İçki, fuhuş, zina cezalandırılmalı, eşcinsel sapkınlık terör suçu sayılmalı

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

"Türkiye'de ve dünyada aileyi yok etmeye karşı küresel topyekün bir saldırı var." denilen açıklamada; "Aileyi korumak tüm insanların fıtrat olarak tabii vazifesidir. Anayasamızın 41. Maddesi'ne göre ailemizi koruma görevi devletimizde ve devleti oluşturan bizlerde." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Aile Meclisi, toplum ahlak yapımızla birlikte aileyi korumak için alınması gereken tedbirleri şöyle sıraladı:

1. Cinsi sapıklık terör kapsamına alınmalı, faaliyetleri yasaklanmalı, mal varlıklarına el konulmalı.

2. Fıtrata ve Aile medeniyetimize aykırı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği politikaları durdurulmalı.

3. Ailesiz ve ahlaksız toplum projesi olan CEDAW İstanbul Sözleşmesi bir an önce iptal edilmeli.

4. Kadın beyanını esas alan 6284 Sayılı Yasa iptal edilmeli.

5. Şiddetin her türlüsüne karşı çıkılmalı. İnsana ve diğer bütün canlılara şiddet uygulayanlar en ağır şekilde cezalandırılmalı.

6. Boşanmalarda çocuk velayetini istismar edenlerden velayet hakkı alınarak karşı tarafa verilmeli.

7. Nafaka hapsine son verilmeli.1988 öncesine dönülmeli.

8.Çocuk Haczi uygulamalarına son verilmeli.

9. Genç akran evliliği yapanlar genç cezalandırılmamalı.

10.Ebeveyn Yabancılaştırma Sendromunda çocuklara bunu yaşatanlara duygusal şiddet cezası uygulanmalı.

11.Aile yıkan içki, kumar, faiz, fuhuş yasaklanmalı. Aile okulu, evlilik kursu gibi çalışmalar yapılmalı.

12. Reissiz aile olmaz. Ailede reis baba olmalı.

13. Görsel ve yazılı medya; çocuk yönünden kontrol altına alınmalı. Bağımlılıkla mücadele edilmeli.

14. Annelik ve aile kurma teşvik edilmeli, her çocuk için aileye yedi yüz lira verilmeli.

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Haber Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 13:37
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
  4. Türkiye Aile Meclisi
  5. aile

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