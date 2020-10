Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu

Sağlık Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Selami Kılıç: - "(Türkiye'de halihazırda) 13 aşı çalışması gerçekleştiriliyor. 3 tanesi klinik öncesi aşamayı geçti, 2 tanesi de şu anda insan deneylerine başladı. Ümit ediyoruz ki yakın zamanda olumlu sonuçlara ulaşacağız" - "Afrikalı kardeşlerimize şunu ifade etmek istiyorum; her zaman Türkiye'ye inanabilirsiniz. Mümkün olan her alanda Afrika ile iş birliğine hazırız" - DEİK Türkiye-Senegal İş Konseyi Başkanı İhsan Şahin: - "Türkiye, yaklaşık 20 yıldır her alanda bağımsız ve kendisine yetebilen bir ülke olma modelini hayata geçirmeyi ilke edindi. Afrika ile son dönemde geliştirdiğimiz iş birliği modelimizin de temel hedefi budur"