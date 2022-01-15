Türkiye Afganistan’ı unutmadı

Uzun yıllar süren ABD işgalinin büyük yıkıma uğrattığı Afganistan’da, dışarıdan gelen yardımlara büyük ihtiyaç duyuluyor. Ülkede milyonlarca insan, temel gıda maddelerine ulaşmakta dahi zorluklar yaşıyor. Afganistan’daki duruma duyarsız kalmayan İHH İnsani Yardım Vakfı, 2021 yılında ülkedeki on binlerce insana yardımda bulundu.

18 bin kişiye gıda desteği

"Yalnız bırakma" sloganıyla Afganistan’a yönelik yardım çalışması başlatan İHH, eylül ayında Kabil, Ghazni, Meydan Şar, Saidabad, Tahar, Kunduz, Baglan ve Kandahar şehirlerindeki yaklaşık 18 bin Afgan'a gıda kumanyası ulaştırdı. Yardımlardan, en ücra köylerde yaşayan yetim aileleri ile engelli Afganların yanı sıra mülteci kampları ve hastanelerde kalan kişiler istifade etti. Toplamı 10,14 tonu bulan gıda kolilerinin içinde; pirinç, sıvı yağ, nohut, barbunya, şeker, soğan, süt, çay, salça, tuz, patates, tüp gazı ve yumurta yer aldı.

100 ton buğday gönderildi

İHH, kasım ayında ise Afganistan’da yaşanan kıtlık nedeniyle 100 ton buğday tohumunu ülkeye gönderdi. Ülkede faaliyet gösteren HAS İnsani Yardım Derneği’ne teslim edilen tohumlar, çiftçilere dağıtıldı. Afganistan coğrafyası göz önünde bulundurularak tercih edilen; REİS, BAYRAKTAR 2000, ES26 ve SÖNMEZ 2021 isimli 4 farklı tohum çeşidi, özelliklerine göre farklı fiziki şartlara sahip arazilere ekildi.

3 bin 443 yetime düzenli sponsorluk

Yetim Sponsorluk Destek Sistemi ile 51 ülkede 123 bin yetimi düzenli olarak destekleyen İHH, 2 milyona yakın yetimin olduğu Afganistan’da dayetimlere yönelik çalışmalarınadevam etti.

13 ülkede 40 yetimhanesi, 2 yetim eğitim merkezi bulunan İHH, Afganistan’da hali hazırda 3 bin 443 yetime Yetim Sponsorluk Destek Sistemi kapsamındayardım faaliyetinde bulunuyor. 2013 yılında Afganistan’da açılan Kabil-İstanbul Kardeşlik Yetimhanesinde; barınma, gıda, sağlık ve eğitim alanında yetimlere hizmet veriliyor.

Bin 350 yetime kıyafet yardımı

2021 yılında da yetim çocuklar ve aileleri için yeni projeler uygulayan İHH, Ramazan Bayramında bin, Kurban Bayramında ise 250 yetim çocuğa bayramlık elbise hediye etti. Öte yandan, kış projeleri kapsamında 100 yetim çocuğa kışlık kıyafet, 600 yetim çocuğa ise çeşitli temizlik malzemelerinden oluşan temizlik seti dağıtımında bulunuldu.

Yetim annelerine yönelik projeler

1996 yılında bu yana Afganistan’da yardım faaliyetleri yürüten İHH, yetimlere yönelik faaliyetlerinin yanı sıra yetim anneleri için de kalkınma projeleri hayata geçirdi. 2021 yılında bu kapsamda, terzilik projesiyle 100 yetim annesine 3 ay süreyle dikiş eğitimi verildi. Her anneye dikiş makinesi, ütü, makine masası, kumaş ve çeşitli dikiş malzemeleri dağıtıldı.

İHH tarafından yetim ailelerine yönelik olarak uygulanan süt keçisi dağıtım projesi ile 25 yetim ailesine ikişer adet süt keçisi verildi.

40 yetim ailesi için uygulanan tavukçuluk projesi ile de her aileye 20 tavuk alındı ve kümes kurulumları yapıldı.

Destek için

Afganistan halkına ve yetimlere destek olmak isteyen bağışçılar, İHH’nın internet sitesinden online bağış yolu ile ya da İHH’nın banka hesap numaralarına açıklama kısmına AFGANİSTAN yazarak istediği tutarda yardım edebiliyor.