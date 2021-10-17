Türkiye Afganistan’ı ayağa kaldırabilir

Türk Dışişleri Bakanlığının daveti üzerine temaslarda bulunmak üzere beraberindeki heyetle Ankara’ya gelen Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Muttaki, AA’ya konuştu...



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Afganistan’daki mevcut siyasi durumu ve iki ülke arasındaki ilişkileri görüştüklerini aktaran Muttaki, Taliban’ın resmen tanınması ve ABD tarafından bloke edilen Afganistan’a ait varlıklarla ilgili konuların da gündeme geldiğini söyledi. Afganistan’a ait varlıkların dondurulmasının uluslararası kanunlara ve insan haklarına aykırı olduğunu kaydeden Muttaki, Bakan Çavuşoğlu ile görüşmesini, “Karşılıklı güzel mesajlar verildi. Afganistan hükümeti ve halkı konusunda görüşleri olumluydu” şeklinde özetledi.

Yardımları konuştuk

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile de verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktaran Muttaki, “Ayrıca insani yardımlarla ilgili Türkiye Kızılay yetkilileriyle bir araya geldik. Türkiye’nin birçok ülkeye yardım yaptığı konuşuldu ve kış gelmeden Afganistan halkına yardım yapılmasını konuştuk. Yine İçişleri Bakanlığı yetkilileriyle de görüştük. Ziyaretimiz çok iyi geçti. Onlar bizi iyice dinlediler, biz de onları iyice dinledik. İnşallah gelecekte bu tür oturumları Kabil’de de gerçekleştiririz” dedi.

Türkiye önemli bir yerde

Muttaki, AA muhabirinin, “Türkiye sizin için diğer ülkelerden farklı olarak ne anlam ifade ediyor?” sorusuna verdiği yanıtta, Türkiye’nin iyi bir ekonomiye ve aktif faaliyet gösteren bir hükümete sahip olduğunu, dünyada özellikle de İslam dünyasında etkili bir diplomasi yürüttüğünü dile getirdi. Afganistan ve Türkiye’nin iki Müslüman ülke olarak tarihsel yakınlıkları olduğunu aktaran Muttaki, “Türkiye sahip olduğu imkanlarla Afganistan’da farklı alanlarda; örneğin, yatırım ve bazı projeleri hayata geçirme konusunda ve Afganistan’ı yenileme, restore etme çalışmalarında iyi bir role sahip olabilir. Tüm alanlardan faydalanabilir” diye konuştu.



Afganistan’da Şii camilere yönelik saldırılarla ilgili Muttaki, “Hükümet, Afganistan’da yaşayan herkesin güvenliğini temin etmekle yükümlüdür. Kunduz veya Kandahar’daki gibi olaylar, güvenliğin alınması zor olan camilerde meydana geldi. Bundan sonra camilerin de güvenliğinin sağlanması için özel çaba sarf edilecektir” derken ülkede muhalif olan asker, polis dahil herkese af ilen ettiklerini ve güvenlik konusunda ciddi bir sorun yaşamadıklarını da ifade etti.