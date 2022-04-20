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Yerel Türkiye Afganistan'daki eğitim kurumlarına yönelik saldırıları kınadı
Yerel

Türkiye Afganistan'daki eğitim kurumlarına yönelik saldırıları kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de eğitim kurumlarına yönelik terör saldırılarını kınadı.

Yeniakit Publisher
2022-04-20 05:25:00 -
Türkiye Afganistan'daki eğitim kurumlarına yönelik saldırıları kınadı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: Afganistan'ın başkenti Kabil'de eğitim kurumlarını hedef alan patlamalarda, aralarında öğrencilerin de bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu insanlık dışı terör saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınları ile dost ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

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