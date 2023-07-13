Türkiye adeta kavruluyor! Yüksek sıcaklıklar bu hastalıklara yol açıyor

Yaz mevsimiyle birlikte sıcaklıkların arttığı bu günlerde uzmanlar kalp hastalarına uyarılarda bulunarak, sıcaklığın artmasıyla ortaya çıkan nem oranı tansiyon, kalp damar hastalıkları ve kalp yetmezliğini tetiklediğini kaydetti.

Özel İmperial Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Dilek Cahide Haznedar Kırcı, kalp hastalarının sıcak havalarda yaşanan su kaybını gidermek için bol bol su içmesi gerektiğini belirtti.

Aşırı sıcakların etkisiyle terlemenin kan basıncının düşmesi ve nabız artışı kalp hastalarında bazen ciddi olabilen problemlere yol açabileceğine dikkat çeken Kırcı “Yazın güneşli günlerinde vücudu yüksek ısının olumsuz etkilerinden korumaya yönelik savunma mekanizmaları olan; terleme, kan basıncının düşmesi ve nabız artışı kalp hastalarında bazen ciddi olabilen problemlere yol açabilir. Kalp hastaları, normal olmayan dış ortam sıcaklıklarına diğer insanlara göre çok daha duyarlıdır. Sıcaklıklar ve sıcaklığın artmasıyla ortaya çıkan nem oranı tansiyon, kalp damar hastalıklarını ve kalp yetmezliğini tetikleyebilmektedir. Kalp hastalarının sıcak havalarda yaşanan su kaybını gidermek için bol bol su içmesi gerekir. Günde en az 2,5 litre su idealdir” dedi.

Sıcak havalarda alınması gereken önlemleri sıralayan Kırcı, “Günde ortalama 2,5-3 litre sıvı tüketilmesi önerilmektedir. Dışarıya çıkmak için günün erken ya da akşam üstü saatlerini tercih edilmeli. Açık renkli, hafif, bol, sıkı dokunmuş kumaşlı giysiler tercih edilmeli, şapka, güneş gözlüğü ve güneşten koruyucu (en az 15 faktörlü) krem kullanılması tavsiye edilmektedir. Hava sıcaklığının yüksek olduğu saatlerde (10:00 ile 16:00 arası ) egzersiz yapmaktan kaçınılmalıdır. Kalp hastalığı ve diyabet gibi kronik rahatsızlığı bulunanların, sıcak ve nemli havalarda egzersiz yapmadan önce doktorlarına danışmalarında ve genel bir sağlık kontrollerinden geçmelerinde yarar var. Yine ideal kilosunun üzerinde olanlar, çocuklar, yaşlılar ve hamile/emzikli kadınların sıcak havalarda egzersiz yapmaması ve havanın daha da sıcak olduğu öğle saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçınması gerekiyor. Alkol tüketimi kısıtlanmalıdır. Özellikle güneşin altında içilen alkol ciddi sorunlara neden olabilir. Kafein, alkolün idrar sökücü özellikleri nedeniyle vücuttan daha fazla sıvı kaybına yol açtığı unutulmamalıdır” diye konuştu.

Yağlı besinlerin ve yağda kızartmaların tüketiminden kaçınılmalı

Yağlı besinlerden kaçınılması gerektiğini kaydeden Kırcı, “Mutlaka mevsim meyve ve sebzeleri tüketilmeli , Özellikle de yeşil renkli sebzelerin içerdiği folik asit ve mineraller vücudun fonksiyonlarını sağlıklı bir şekilde yerine getirmek için belirleyici bir rol üstlenir. Yağlı besinlerin ve yağda kızartmaların tüketiminden kaçınılmalı; yemeklerde bitkisel sıvı yağlar kullanılmalıdır. Yemekleri pişirirken kızartma ve kavurma yerine haşlama, ızgara, kendi suyunda veya az suda pişirme gibi sağlıklı pişirme yöntemleri uygulanmalıdır” ifadelerini kullandı.

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