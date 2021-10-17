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Sağlık Türkiye, AB'nin yanı sıra çok sayıda ülke ile karşılıklı sertifika tanıdı
Sağlık

Türkiye, AB'nin yanı sıra çok sayıda ülke ile karşılıklı sertifika tanıdı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, koronavirüs salgınının etkisini geride bırakmak için etkin diplomasi yürütüldüğünü vurgulayarak, Türkiye'nin, Avrupa Birliği'nin (AB) yanı sıra 12 ülkeyle koronavirüs aşı sertifikalarını tanımaya yönelik düzenleme yaptığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-10-17 00:25:00 -
Türkiye, AB'nin yanı sıra çok sayıda ülke ile karşılıklı sertifika tanıdı

Kıran, Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Pandeminin etkilerini hızla arkada bırakmak adına etkin diplomasi yürütüyoruz. Aşı programımız ve AB uyumlu sertifikalarımızla ülkemiz ve diğer ülkeler arasında karşılıklı seyahatleri kolaylaştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, AB'nin yanı sıra aşı sertifikaları tanıma düzenlemeleri yaptığı ülkeleri ise Kıran, "Arnavutluk, Bulgaristan, Endonezya, Filistin, Fas, Gürcistan, İsviçre, Japonya, Kazakistan, Kırgızistan, Macaristan, Moldova, Sırbistan, Ukrayna ve Yunanistan" olarak sıraladı.

AB'nin dijital sertifika sistemine dahil olmasının ardından Türkiye'nin Kovid-19 aşı sertifikası, AB'ye üye ülkelerde tanınıyor.

Türkiye, bu düzenlemeden önce de AB üyesi Macaristan, Bulgaristan ve Yunanistan'la Kovid-19 aşı sertifikalarını ikili düzeyde karşılıklı tanımıştı.

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