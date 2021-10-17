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Gündem Türkiye, AB'nin yanı sıra 12 ülkeyle karşılıklı tanıdı!
Gündem

Türkiye, AB'nin yanı sıra 12 ülkeyle karşılıklı tanıdı!

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Türkiye'nin, Avrupa Birliği'nin (AB) yanı sıra 12 ülkeyle Covid-19 aşı sertifikalarını tanımaya yönelik düzenleme yaptığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-17 09:43:00 -
Türkiye, AB'nin yanı sıra 12 ülkeyle karşılıklı tanıdı!

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Pandeminin etkilerini hızla arkada bırakmak adına etkin diplomasi yürütüyoruz. Aşı programımız ve AB uyumlu sertifikalarımızla ülkemiz ve diğer ülkeler arasında karşılıklı seyahatleri kolaylaştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, AB'nin yanı sıra aşı sertifikaları tanıma düzenlemeleri yaptığı ülkeleri ise Kıran, "Arnavutluk, Bulgaristan, Endonezya, Filistin, Fas, Gürcistan, Japonya, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Sırbistan ve Ukrayna" olarak sıraladı.

AB'nin dijital sertifika sistemine dahil olmasının ardından Türkiye'nin Covid-19 aşı sertifikası, AB'ye üye ülkelerde tanınıyor.

Türkiye, bu düzenlemeden önce de AB üyesi Macaristan, Bulgaristan ve Yunanistan'la Covid-19 aşı sertifikalarını ikili düzeyde karşılıklı tanımıştı.

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