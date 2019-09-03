Türkiye ABD maçı kaç kaç bitti? A Milli Basketbol takımımız Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında ABD ile karşı karşıya geldi. İşte, merak ettiğiniz "Türkiye ABD maçı kaç kaç bitti" sorusunun yanıtı.

A Milli Basketbol takımımız Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında ABD ile karşı karşıya geldi. İşte, merak ettiğiniz "Türkiye ABD maçı kaç kaç bitti" sorusunun yanıtı. 2019 FIBA Dünya Kupası Çin'in ev sahipliğinde tüm hızıyla devam ediyor. E Grubu'nda yer alan 12 Dev Adam, Çin'deki ikinci maçında ABD ile karşı karşıya geldi. Kırmızı-beyazlı ekibimiz büyük bir heyecana sahne olan maçta ABD'yi 93-92’lik skorla mağlup oldu. 12 Dev Adam grubun ilk maçında Japonya'yı 86-67 mağlup etmişti. Ayrıntılar geliyor…

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