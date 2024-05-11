Türkiye - ABD LNG anlaşması: Türk ve Amerikalı iş insanları ile ticaret ekonomik bağları güçlendirecek!

ABD ile LNG ticareti ekonomik bağları güçlendirecek

Konferansın öğlen bölümünde ana konuşmacı olarak kürsüye çıkan Bakan Bayraktar, Türk ve Amerikalı iş insanlarına seslendi. Türkiye’nin ABD ile olan LNG ticaretinin arttığına işaret eden Bayraktar, bu ticaretin iki ülke arasındaki ekonomik bağları güçlendireceğine inandığını ifade etti.

ABD’nin başkenti Vaşington’da BOTAŞ ile ABD’li enerji şirketi ExxonMobil arasında iş birliği öngören bir anlaşma imzalanmış, törene Bakan Bayraktar da katılmıştı.

Bakan Bayraktar, bu yıl 39’uncusu düzenlenen Amerikan Türk Konferansı’nda yaptığı konuşmada etkinliğin iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirdiğini belirterek yeni iş birliği fırsatlarına da kapı araladığını söyledi.

Bağları güçlendirecek

Türkiye’nin artan enerji talebini karşılamak amacıyla kaynaklarını çeşitlendirdiğini ve enerji altyapısına yoğun yatırımlar yaptığını anlatan Bayraktar, herkes için daha temiz ve sürdürülebilir bir enerji ortamı oluşturma hedefine doğru ilerlediklerini vurguladı. Bakan Bayraktar, Türkiye’nin ABD ile olan LNG ticaretinin arttığına işaret ederek bu ticaretinin iki ülke arasındaki ekonomik bağları güçlendireceğine inandığını ifade etti.

Enerji ve iklim diyaloğu

ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm ile iki ülke arasında Enerji ve İklim Diyaloğu Programı’nı başlattıklarını anımsatan Bayraktar, “Bu ortaklığın iki ülke enerji sektörleri arasında daha fazla iş birliğine ve enerji arz güvenliğinin sağlanmasına katkı yapacağına inanıyorum.” dedi.

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Cazip fırsatlar

Bakan Bayraktar, daha sonra ABD özel sektör temsilcileriyle yuvarlak masa toplantısında bir araya geldi. Türkiye’nin çeşitlilik içeren bir enerji portföyüne sahip olduğunu belirten Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2053 yılı için net sıfır emisyon hedefini ortaya koyduğunu söyledi. Bayraktar, Türkiye’nin stratejik bir coğrafi konumda bulunduğunu ve küresel enerji pazarlarının kesişme noktasında yer aldığını kaydederek bu durumun cazip yatırım fırsatları sunduğuna işaret etti.