Türkiye 70 astronotu ağırladı! Uzayda biz de varız diyen Bakan Kacır: teknolojik tekellere değil..

Uzay Kaşifleri Derneği tarafından (Association of Space Explorers- ASE) düzenlenen 34. Gezegen Kongresi, Bursa Uludağ’da Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi’nin (GUHEM) ev sahipliğinde başladı.

70 astronotu ağırlayan Türkiye ‘Uzayda biz de varız’ diyecek

Bursa Sanayi ve Ticaret Odası’nın (BTSO) girişimleriyle Bursa Business School Uludağ Kampüsü’nde gerçekleştirilen kongreye dünyaca ünlü 70'i aşkın astronot ve kozmonot katıldı. 4 gün sürecek kongrenin açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, dünyada uzay ekonomisinin 546 milyar dolara ulaştığına dikkat çekerek, Türkiye’nin de uzay teknolojisine daha fazla yatırım yapma gayreti içerisinde olduğunu belirtti.

Cumhuriyet’in 100’üncü yılında kongrenin “İstikbal Göklerdedir” mottosuyla açıldığını dile getiren Bakan Kacır, “Bu coğrafyada geçmişten bu yana uzay ve bilimin kökenleri mevcut. Dünyanın geleceği uzaydan, Ay’a ulaşmaktan geçiyor. Artık uzayda ‘biz de varız’ diyoruz” diye konuştu.

“10 hedefimiz var”

Kacır, Türkiye’nin uzaydaki çalışmalarını koordine etmek üzere 2018'de Türkiye Uzay Ajansı’nı kurduklarını hatırlatarak, uzay alanındaki somut hedeflerini ortaya koyan Milli Uzay Programı’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2021’de tüm dünya ile paylaşıldığına işaret etti.

Bakan Kacır, “Bununla birlikte, 2030 yılına kadar gerçekleştirmeyi planladığımız 10 hedefimiz var. Türk Astronot ve Bilim Misyonu kapsamında, ülkemizin insanlı ilk uzay görevini tasarladık. Uluslararası Uzay İstasyonu’na gidecek ilk Türk uzay yolcumuz, 13 farklı bilimsel deneyi icra edecek. Halen eğitimleri devam eden ilk Türk uzay yolcularımız bu program da bizlerle birlikteler” dedi. Bakan Kacır, bilim ve teknolojiyi toplumla buluşturmak amacıyla Bilim Merkezlerini hayata geçirdiklerini kaydederek, “GUHEM bu alanda en iyi örnek.

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GUHEM, Türkiye’nin ‘uzay ve havacılık’ temalı ilk bilim merkezi. GUHEM, Türkiye’yi uzay ve havacılık konusunda daha da ileriye taşıyacak. Geleceğin astronotlarının, bilim insanlarının, pilotlarının ve mühendislerinin yetiştirilmesine katkı sağlayacak” dedi.

TBMM, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank da “Uludağ bundan sonra daha fazla gündeme gelecek. Burada yaptığımız bu güzel yatırım, bu otel vesilesiyle 4 mevsim tüm dünyadan misafirlerimizi burada ağırlayacağız. Artık Davos'a gitmeye gerek yok. Biz tüm dünyayı Bursa'da, Uludağ'da ağırlamaya devam edeceğiz” dedi.

"Hayaldi, gerçek oldu"

Türkiye’de ilk kez düzenlenen organizasyonun açılış töreninde konuşan BTSO Başkanı İbrahim Burkay ise teknolojiye dayalı uluslararası rekabetin uzaya taşındığını söyledi. Gelişmiş pek çok ülkenin stratejik önemde gördüğü uzay alanına yatırımlarını hız kesmeden sürdürdüğü bir dönemde, ‘Milli Teknoloji Güçlü Sanayi’ atılımıyla Türkiye’nin kendi hedefleri, imkan ve kabiliyetleri doğrultusunda dönüşümünü büyük bir heyecanla gerçekleştirdiğini ifade eden Burkay, gökyüzünün sırlarını çözmenin insanların asırlardır süren hayali olduğunu ifade etti. "Türkiye’nin Gökmeni neden Bursa’dan çıkmasın" diyerek, GUHEM’i Türkiye’ye kazandırdıklarını hatırlatan Başkan Burkay, “Bu hamleler 10 yıl önce bir hayal olarak görüldü. Ancak tarih bize hayal kurmadan başarıya ulaşılamayacağını öğretti.

Gerek GUHEM, gerekse uzay, havacılık ve savunma alanında hayata geçirmiş olduğumuz projeler neticesinde artık stratejik alanlarda da adından söz ettiren bir Bursa var. Yaptıkları çalışmalarla önemli başarılara imza atmış astronotlar, kozmonotlar; alanında uzman bilim insanları ve ülkemizin ilk uzay yolcuları ile bir arada gerçekleştirdiğimiz bu önemli etkinlik yıllar önce ortaya koyduğumuz vizyonun ne kadar doğru ve önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın destekleri, TÜBİTAK ve Büyükşehir Belediyemiz işbirliğinde hayata geçirdiğimiz GUHEM, ülkemizin Milli Uzay Programı’nda da yer alan tarihi nitelikte bir projedir” şeklinde konuştu.

Kacır'la selfie

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, kongrede İstihbarat Şefimiz Nurdoğan Arslan Ergün ile bir süre sohbet etti. Ekonominin nabzını tutan DÜNYA Gazetesi’nin teknolojiye verdiği destek için teşekkür eden Kacır, daha sonra cep telefonuyla Nurdoğan Arslan Ergün ile birlikte selfie çekti.

İlk Türk uzay yolcuları da kongrede

Kongrede, Artemis II göreviyle ay yörüngesine gidecek aracın pilotu Amerikalı Astronot Victor J. Glover'dan, iki görevde uzayda toplamda 191 gün kalan Çinli Fei Junlong'a, uzayda 747 gün geçiren Rus Kozmonot Sergei Andeev'den eski Kanada Genel Valisi Astronot Julie Payette'e kadar 19 ülkeden 70'in üzerinde astronot ve uzay çalışmaları konusunda öncü isimler yer alıyor. Türkiye'nin ilk uzay yolcuları Alper Gezeravcı ve Tuva Atasever de etkinlikler kapsamında Türkiye'nin “Gelecek Projeksiyonu” oturumu kapsamında uzay meraklılarıyla buluştu.