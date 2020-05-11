Türkiye 400'ü aşkın göçmen kuş türüne "köprü" oluyor

ANKARA (AA) - ENES DURAN - Türkiye, göçmen kuşlar konusunda Avrupa, Asya ve Afrika kıtaları arasında köprü konumunda olmasının yanı sıra dünyanın iki büyük kuş göç yolu üzerinde bulunması, 400'ü aşkın göçmen türü barındırması, beslenme ve üreme alanı niteliği taşıması nedenleriyle stratejik önemde görülüyor.

AA muhabirinin, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, göç etmek, kuş türlerinin farklı mevsim koşullarına uyum sağlama yöntemlerinden biri olarak biliniyor. Kuşlar bu davranışı aynı zamanda beslenmek, genç bireyleri yetiştirmek, en iyi ekolojik şartları ve yaşam alanlarını bulmak için tekrarlıyor.

Türkiye, göç eden kuşlar için Avrupa, Asya ve Afrika kıtaları arasında yer alması nedeniyle büyük önem taşıyor.

Dünyanın iki büyük kuş göç yolu üzerinde bulunan Türkiye, 400'ü aşkın göçmen türü barındırmasının yanı sıra beslenme ve üreme alanı olarak uluslararası düzeyde önemi bulunan bir ülke olarak değerlendiriliyor.

Dünyada her yıl 50 milyar kuşun göç yoluna düştüğü tahmin ediliyor. Kuşlar göçleri sırasında türlerine göre farklı yollar izliyor. Göç güzergahı üzerindeki kuşların mola yerlerinin bilinmesi de türlerin korunması açısından büyük önem taşıyor.

- Bu kış 2,3 milyon su kuşu gözlemlendi

Türkiye'de kuş göçlerinin takibi, halkalama çalışmaları veya vericilerle yapılıyor. Bu kapsamda, Tarım ve Orman Bakanlığınca son yıllarda leylek, turna, kızıl şahin, şah kartal, bozkır kartalı ve yılan kartalı gibi bazı kuş türleri vericilerle izleniyor.

Aynı zamanda, kış ortası su kuşu sayımları gibi çalışmalarla kuş türlerinin kışlama alanlarının önem derecesi belirleniyor.



Her yıl yapılan söz konusu sayımlarla su kuşlarının popülasyon durumları ve sulak alan ekosistemlerindeki değişimler takip edilebiliyor.

Su kuşları için önem arz eden alanlarda, her yıl 15 Ocak-15 Şubat döneminde bakanlık çalışanları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin katılımıyla sayımlar gerçekleştiriliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığınca koordine edilen son 6 yıldaki sayım sonuçları değerlendirildiğinde, 2014'te 112 alanda 100 farklı türde 1 milyon 960 bin 693, 2015'te 119 alanda 105 farklı türde 1 milyon 631 bin 318, 2016'da 124 alanda 104 farklı türde 1 milyon 609 bin 538, 2017'de 120 alanda 106 farklı türde 1 milyon 614 bin 282, 2018'de 153 alanda 103 farklı türde 1 milyon 718 bin 675, geçen yıl 154 alanda 102 farklı türde 1 milyon 982 bin 579, bu yıl ise 173 alanda 110 farklı türde 2 milyon 300 bin kuş gözlemlendi.



